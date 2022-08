Bundesliga J1 : le Bayern Munich facile, Leipzig accroché

Le Bayern Munich a entamé la défense de son titre de la plus belle des manières avec une victoire 6-1 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa.

Une belle prestation, une semaine après la victoire en Supercoupe d'Allemagne, à laquelle a participé Sadio Mané, auteur du troisième but. L’attaquant sénégalais qui a été félicité pour son intégration rapide par son entraîneur Julian Nagelsmann.

Sadio Mané a inscrit son premier but en Bundesliga face à Francfort

"C'est un joueur tellement important pour nous parce que nous avons besoin de son énergie. Quand vous voyez la manière dont il a célébré cette victoire avec les fans, ou encore quand vous voyez comment il joue entre les lignes, en combinant avec ses coéquipiers en attaque", a déclaré le technicien.

Sadio Mané qui a, en effet, fait plaisir aux supporters qui avaient fait le déplacement puisqu’après le match, l’ancien joueur de Liverpool est allé à la rencontre des fans dans le parcage visiteur et a harangué la foule à l’aide du mégaphone normalement réservé au chef des ultras.

Dortmund s'en sort dans la douleur

Le Bayern est déjà en tête du championnat grâce à une belle différence de buts. Ses principaux concurrents pour le titre n’ont pas forcément fait forte impression.

Le Borussia Dortmund a gagné face à Leverkusen 1-0 grâce à une réalisation du capitaine Marco Reus dès la 10è minute de jeu, mais les Borussen ont souffert jusqu’à la fin de la rencontre.

Pour Edin Terzic, de retour au poste d’entraîneur principal, le fait d’avoir tenu le score jusqu’au bout prouve que ses joueurs ont déjà fait de gros progrès défensifs.

Erdin Terzic, entraîneur du BvB depuis juin 2022

"Il y a des rencontres où un seul but doit suffire pour gagner. Ces dernières semaines, on m'a souvent demandé comment est-ce que je pourrais gérer d'éventuels buts contre nous. Et ce soir, nous avons tout donné en défense. C'était un bon moyen de se mettre sur la bonne voie", a-t-il assuré.

A noter dans cette rencontre une image insolite, puisqu’à la suite d'une faute de main du gardien Lucas Hradecky en dehors de sa surface dans les dernières secondes du match, Edmond Tapsoba l'a remplacé dans les cages.

Défenseur de métier, le Burkinabè n’a heureusement pas eu à garder les buts de son équipe très longtemps.

Leipzig perd déjà des points, Fribourg continue sur une bonne dynamique

Christopher Nkunku avait terminé la saison dernière avec 20 buts

De son côté, le RB Leipzig n’a pas réussi à faire mieux que 1-1 sur la pelouse du VfB Stuttgart. Christopher Nkunku, élu meilleur joueur de Bundesliga la saison passée, a ouvert la marque pour le club de Red Bull dès la 8è minute de jeu mais Naouirou Ahamada a égalisé à l’heure de jeu pour le VfB.

Et si Leipzig a largement dominé les débats ensuite, les hommes de Domenico Tedesco n’ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions.

Pour le moment, la place de dauphin revient à Fribourg qui a signé l’autre carton du week-end en battant Augsbourg 4-0 avec notamment un but du revenant Mathias Ginter.

Les hommes de Christian Streich, qui ont terminé à une surprenante sixième place la saison passée, démarrent donc cette nouvelle saison avec le même sérieux, même si pour l’entraîneur, le résultat ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre qu'il déclare avoir trouvé "compliquée".

Schalke 04 perd pour son retour en Bundesliga, l'Union gagne le derby de Berlin

Cette première journée marquait aussi le retour de deux grands clubs dans l’élite : le FC Schalke 04 et le Werder Brême.

Les deux clubs ont connu des fortunes diverses. Les Knappen se sont inclinés 3-1 sur la pelouse du FC Cologne tandis que Werder Brême a signé un bon résultat en faisant match nul 2-2 sur la pelouse du VfL Wolfsburg.

Dans les autres résultats, l’Union Berlin a remporté le derby de la capitale allemande en s’imposant 3-1 face au Hertha Berlin. Mayence s’est imposée 2-1 face au VfL Bochum grâce à un doublé de l’international autrichien Karim Onisiwo. Enfin le Borussia Mönchengladbach a gagné 3-1 face à Hoffenheim avec notamment des buts de Ramy Bensebaini et de Marcus Thuram.