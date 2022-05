Bundesliga J32 : une palpitante course à l'Europe

Pour l'instant, le grand vainqueur de cette journée est le SC Fribourg. Menés 2-1 sur la pelouse de Hoffenheim, les hommes de Christian Streich n'ont pas tremblé et ont fini par s'imposer 4-3.

En attendant les rencontres du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig, qui affrontent respectivement l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach ce soir, Fribourg s'intercale à la 4è place avec 55 points. La perspective de jouer la Ligue des champions se rapproche, même si pour le moment, le défenseur Christian Günter ne veut pas en entendre parler :

"Nous ne pensons pas encore à la Ligue des champions car nous n'y sommes pas encore. On verra après la 34è et dernière journée. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce sont deux rencontres très chaudes qui nous attendent. Nous savons cependant ce dont nous sommes capables. Nous donnerons tout jusqu'au bout", a lancé le capitaine du SC Fribourg.

Cologne peut rêver de l'Europe

Toujours dans le haut du classement, l'autre vainqueur de cette journée est le 1.FC Cologne. Profitant du faux-pas de l'Union Berlin, auteur d'un match nul 1-1 face au Greuther Fürth vendredi soir, les Colonais sont allés gagner 4-1 sur la pelouse d'Augsbourg, grâce entre autres à deux buts d'Anthony Modeste. Avec 52 points, Cologne est actuellement 6è. Pour l'entraîneur Steffen Baumgart, la performance de ce week-end autorise ses joueurs à rêver :

"Nous sommes non seulement contents de la performance que nous avons livrée aujourd'hui, mais également de celles de ces dernières semaines. Nous disputons une bonne saison, mais nous avons encore des tâches compliquées devant nous. Nous devons donc rester concentrés. Les joueurs voient que le football peut procurer du plaisir. Est-ce qu'on croit à la qualification en Coupe d'Europe ? Vous avez vu comment on a joué aujourd'hui ? Oui, on y croit", a assuré Steffen Baumgart juste après la démonstration de son équipe.

Le Hertha pas encore sauvé

Dans le bas du classement, la lutte pour ne pas descendre est elle aussi très intense. A Bielefeld, le Hertha Berlin a longtemps pensé tenir la victoire, avant de se faire rattraper dans les ultimes instants, score final 1-1. Le maintien n'est que partie remise, a assuré Kevin-Prince Boateng :

"C'était un vrai match de lutte contre la relégation, c'est pour ce genre de moments que l'on joue. Nous aurions pu faire la différence mais au final, cela ne change rien : nous avons notre destin entre les mains. La semaine prochaine, nous allons avoir l'occasion de nous maintenir à domicile. Après une saison aussi compliquée que celle-ci, se maintenir, c'est un peu comme gagner la Ligue des champions", a juré le milieu de terrain du Hertha.

15ème avec 33 points, le Hertha Berlin possède actuellement quatre longueurs d'avance sur Stuttgart, auteur d'un nul 1-1 face à Wolfsburg, et six sur l'Arminia Bielefeld, qui, au mieux, passera par la case des barrages.

La lutte aura été intense entre les joueurs de l'Arminia Bielefeld et ceux du Hertha Berlin

Haaland 3, Bochum 4

Outre ces rencontres décisives, il y a eu quelques victoires de prestige, comme celle du VfL Bochum sur le terrain de Dortmund. Malgré un triplé d'Erling Haaland, Dortmund s'est incliné 4-3 face à son voisin, qui s'impose au Signal Iduna Park pour la première fois depuis 24 ans.

Et comme une belle histoire n'arrive jamais seule, ce succès a permis à Bochum d'assurer son maintien, pour la plus grande satisfaction du milieu de terrain Anthony Losillla :

"Quand on gagne contre ce genre d'équipes, cela prouve bien que nous méritons de rester en première division. Nous avons montré à plusieurs reprises cette saison de quel bois nous étions fait. Nous avons surpris plus d'un adversaire avec notre mentalité et notre facon de jouer. Franchement, c'est tout simplement grandiose d'avoir décroché notre maintien ici, à Dortmund", s'est réjoui le capitaine du VfL Bochum.

A noter par ailleurs la victoire 3-1 de Mayence face au Bayern Munich, avec notamment un but du capitaine Moussa Niakhaté.

Bataille à trois pour deux places

Ce soir, suite et fin de cette 32è journée de Bundesliga, avec le Bayer Leverkusen qui recoit l'Eintracht Francfort. Actuellement troisièmes avec 55 points au compteur, Edmond Tapsoba et ses partenaires sont engagés dans une lutte à trois en compagnie du SC Fribourg et du RB Leipzig. Une lutte à trois pour seulement deux places en Ligue des champions : malheur au vaincu, donc.

Pour l'entraîneur Gerardo Seoane, pas question pour autant de se mettre la pression plus que nécessaire : face à Francfort, un adversaire qui aura sûrement un tout petit peu la tête à sa demi-finale de Ligue Europa, la meilleure chose à faire est de jouer sans rien calculer :



"Je ne vois pas d'avantage ou d'inconvénient d'avoir son sort entre les mains. On voit bien qu'en cette fin de championnat, certaines équipes se dépassent pour atteindre des résultats inespérés. De notre côté, nous devons accomplir de bonnes performances. C'est tout. Après chaque journée, on peut faire les comptes et voir où on en est. Mais pour l'instant, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'élever notre niveau et du jouer du mieux possible", a estimé le technicien suisse en conférence de presse.

Muet depuis trois rencontres, Moussa Diaby va devoir retrouver la direction des buts pour aider son équipe de Leverkusen

Leipzig sans pression

De son côté, le RB Leipzig évoluera sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Avec une demi-finale retour de Ligue Europa dans trois jours, trois rencontres de Bundesliga ainsi qu'une finale de Coupe d'Allemagne en ligne de mire, le RB Leipzig joue tout simplement sa saison sur ses dernières échéances. Mais selon l'entraîneur Domenico Tedesco, ses joueurs ne ressentent pas la pression, mais une certaine joie de jouer, au vu de l'évolution de leur saison :

"Je vais être honnête avec vous : quand, à trois journées de la fin, vous vous trouvez là où nous sommes actuellement, tu veux faire le maximum pour obtenir de bons résultats. C'est tout à fait normal, mais nous ne ressentons pas stress ou de pression. Les joueurs ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes", a assuré le technicien germano-italien. "Mon premier match avec le RB, c'était contre Gladbach, justement. A l'époque, nous avions 18 points, comme eux. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Nos résultats parlent pour nous."

Gladbach-Leipzig et Bayer Leverkusen-Eintracht Francfort, deux rencontres qui débuteront à 18h30 en temps universel.