Bundesliga J29 : Leipzig met la pression sur le Bayer

Si le Bayer Leverkusen occupe toujours la 3è place au classement, le club de la banlieue nord de Cologne, qui n’a pas pu faire mieux que match nul 0-0 contre le VfL Bochum, est sous la menace du RB Leipzig.

Dimanche, les hommes de Domenico Tedesco ont enregistré une nouvelle victoire, cette fois-ci face à Hoffenheim sur le score de 3-0. Christopher Nkunku a inscrit un nouveau but, ce qui porte son total à 17 réalisations déjà cette saison.

Plusieurs fronts à gérer

Pour Domenico Tedesco, cette victoire face à un concurrent direct à la qualification à la C1 est forcément importante, surtout en cette période charnière de la saison où le club est toujours engagé sur tous les plans, notamment en Ligue Europa.

"Nous avions beaucoup de points de retard, aujourd'hui nous sommes quatrièmes, en plein milieu de cette course à la Ligue des Champions. Là, nous allons affronter l'Atalanta. Ce sera compliqué : c'était déjà difficile à la maison, ce ne sera pas plus facile en Italie. On verra ce qui se passera ensuite", a déclaré le technicien germano-italien à l'issue de la rencontre.

Et Leipzig qui ne semble maintenant plus pouvoir être inquiété que par Fribourg pour la 4è place. Hier, les hommes de Christian Streich ont battu ceux de l’Eintracht Francfort 2-1 et restent donc 5ès, à trois points du RB.

Déjà 17 buts pour Christopher Nkunku, l'un des joueurs incontournables cette saison en Bundesliga

Service minimum pour le Bayern

Dans le haut du classement, le Bayern Munich aura eu toutes les peines du monde à se défaire du FC Augsbourg samedi après-midi. Le leader et champion en titre a dû attendre la 82è minute de jeu et un pénalty de Robert Lewandowski pour ouvrir le score. Ce sera finalement le seul but de la rencontre.

Selon Julian Nagelsmann, son équipe n’a pas livré une performance de qualité mais a au moins eu le mérite de sortir victorieuse de cette rencontre. Il faut maintenant se concentrer sur la Ligue des champions.

"Je me fiche de la manière. Il fallait gagner et c'est ce que nous avons fait. Nous ne sommes plus au stade de la saison où nous devons être magiques. Mais ce n'était pas un bon match c’est certain, il n'y avait pas vraiment de rythme dans cette rencontre, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Nous avons bâclé notre jeu, surtout dans le dernier tiers du terrain", a concédé l'entraîneur du Bayern Munich, "même si nous avions beaucoup d'espace pour jouer. On a été meilleurs après la mi-temps, avec une bonne pression pendant 15-20 minutes et surtout les dix minutes à la fin qui ont été bonnes. Augsbourg est plutôt une bonne équipe, et c’était un moment délicat entre les deux rencontres avec Villarreal. Nous avons un match extrêmement important mardi, donc c'était juste important de gagner."

Victoire à l’arrachée donc pour le Bayern Munich mais victoire qui lui permet de conserver une confortable avance sur le Borussia Dortmund. A cinq journées de la fin du championnat, le tenant du titre possède neuf points d’avance sur le BvB.

Le soulagement pour Robert Lewandowski, auteur du seul but de la rencontre face à Augsburg

Dortmund, une victoire qui laisse des traces

Le club de la Ruhr s’est bien repris une semaine après sa défaite face à Leipzig. Vendredi soir, les hommes de Marco Rose se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Julian Brandt. Et même si le niveau de jeu du BvB laisse toujours à désirer, Gregor Kobel assure que cela n’a que peu d’importance à ce stade de la saison :

"Chaque point compte. Nous voulons gagner tous nos matchs. Quand on joue, c'est pour sortir vainqueur du terrain. Au final, la manière importe peu, et je pense que tout le monde est content de cette victoire ce soir", a déclaré le gardien du Borussia.

A noter que lors de cette rencontre, le BvB a perdu deux joueurs sur blessure : Giovanni Reyna et Mo Dahoud.

Giovanni Reyna est sorti en larmes, lui qui s'est blessé au bout de 53 secondes de jeu

Wolfsburg respire, le Hertha s'enfonce

L'une des plus belles rencontres du week-end a eu lieu dans l'ouest du pays : mené 2-0 sur sa pelouse par Mayence, le 1.FC Cologne est parvenu à inverser la tendance et à s'imposer 3-2 dans une ambiance de folie. Un succès qui permet aux Colonais de rester à la 8è place et de croire à une qualification pour l'Europe. De son côté, Mayence est 10è.

Dans le bas du classement, l’écart se creuse entre les candidats au maintien. En battant l’Arminia Bielefeld 4-0, le VfL Wolfsburg s’est donné de l’air. Les Loups comptent désormais 34 points, soit huit d’avance sur la 16è place. Ils semblent donc tirés d'affaire.

En revanche, le Hertha Berlin est dans une situation de plus en plus compliquée. Samedi, lors du derby berlinois, la Vieille Dame s’est inclinée 4-1 face à son rival de l’Union. Une défaite lourde de conséquences sur le plan comptable, puisque le club reste bloqué à la 17è place avec seulement 26 points.

Les fans du Hertha étaient mécontents après la déconvenue de leur équipe dans le derby berlinois

A l’issue de la rencontre, les supporters du Hertha ont vivement exprimé leur mécontentement et demandé aux joueurs de retirer leur maillot, estimant qu’ils ne méritaient pas de porter les couleurs du club. Une réaction complètement logique, selon Maximilian Mittelstädt :

"Bien sûr, je comprends que les fans soient en colère. C'était un match important pour nous et pour tout le club. Donc, quand vous perdez 1-4, il est légitime que les fans soient en colère", a concédé le défenseur du Hertha.

Et toujours dans le bas du classement, le Greuther Fürth est très certainement condamné a retrouvé la deuxième division un an après sa montée dans l’élite. Samedi, le promu s’est incliné 2-0 face au Borussia Mönchengladbach. Il reste donc bon dernier avec seulement 16 points.