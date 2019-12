Bundesliga J-16: le Bayern arrache la victoire

Bousculé durant toute la rencontre, le Bayern a fini par s’imposer 3-1 dans le temps additionnel. C’est le jeune néerlandais (18 ans) Joshua Zirkzee qui a donné l’avantage à son équipe (90+2), juste à son entrée sur le terrain. Dans la foulée, Serges Gnabry, l’un des cadres du Bayern a parachevé le succès bavarois (90e +5) dans le temps additionnel.

Mais il faut dire que plus tôt, Robert Lewandowski avait ouvert le score pour le Bayern, le 19e dans 16 matches, ce qui lui donne le meilleur ratio but/match de tous les buteurs des grands championnats européens. À la mais 59e minute Vicenzo Grifo a égalisé pour Fribourg.

Les joueurs du Borussia Mönchengladbach saluent les supporters

Le Borussia Mönchengladbach a repris sa marche en avant

En battant 2-0 Paderborn, soit une onzième victoire en seize matches, une victoire qui a surtout son importance, le Borussia Mönchengladbach se retrouve au sommet du classement de Bundesliga. Les hommes de Marco Reus ont 34 points devancé à la différence de 11 buts par Leipzig tenu en échec 3-3 mardi par Dortmund.

Le Bayern et le Borussia Dortmund sont respectivement 3e et 4e dans le calssement, à qutre longueurs du leader Leipzig.

Le Clasico FC Barcelone-Real Madrid

Le Clasico le plus suivi, le plus médiatisé: 650 millions téléspectateurs à travers le monde étaient censés suivre ce match de football. Le Clasico FC Barcelone-Real Madrid s’est achevé mercredi soir sur un résultat nul 0-0.

Une première depuis 17 ans, les deux équipes rivales de par leur histoire. Mais il faut dire que cette année , l’enjeu sportif est énorme pour le FC Barcelone et le Real Madrid qui sont à égalité de points 36 points au terme des 17 matches du championnat espagnol:

"Je pense qu’avec un tel résultat tout était bien. Tout s’est bien passé pour Barcelone, pour le Real Madrid également, bref, pour le football en général. Tout le monde voudrait voir un bon match sur le terrain, et je pense tout le monde a été heureux" a dit Zinedine Zidane, l'entraineur du Real

Mesut Özil, qui ne s'est pas fait que des amis en Chine

Le footballeur allemand d'Arsenal avait condamné les persécutions de la minorité musulmane des Ouïghours par les autorités de Pékin, notamment les internements de force dans des camps.

Mesut Özil (Arsenal) après son remplacement

La Chine a donc pris des mesures de rétorsion contre Mesut Özil et décidé de retirer du commerce des versions chinoises du jeu vidéo très populaire Pro Evolution Soccer, où le joueur apparaît. De son côté, Arsenal a pris ses distances avec les propos de la star, en affirmant que le club avait "toujours adhéré au principe de ne pas s'impliquer dans la politique". Malgré tout, la chaîne publique chinoise CCTV et une plateforme chinoise de streaming ont déprogrammé dimanche la diffusion du match entre l'équipe londonienne et Manchester City.