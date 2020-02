Bundesliga: Jürgen Klinsmann plante le Hertha Berlin !

C'est sur sa page Facebook que Jürgen Klinsmann a préféré, de manière inattendue, annoncer sa démission de ses fonctions d’entraineur du Hertha Berlin.

l’ancien attaquant de la Mannschaft avait pourtant permis à son équipe de réaliser des progrès depuis sa prise de fonction il y a deux mois : 4 victoires, 2 matches nuls dans ses 8 dernières sorties. Des résultats par ailleurs qui ont été salués par les dirigeants du club de l’Ouest de la capitale.

Le match Hertha Berlin - Wolfsburg

Le Hertha Berlin étonné du départ de Klinsmann

Le club qui a investi 80 millions cet hiver pour se renforcer davantage, est actuellement pris de court par cette annonce fracassante : "nous avions une franche collaboration, et avec tout ce que nous avons fait cet hiver afin de faire décoller le club..." annonce Michael Preetz , le directeur sportif du club dans un communiqué.

Mais selon le journal populaire "Bild", Jürgen Klinsmann voulait avoir des éclaircissements le plus rapidement possible sur la suite de son contrat à Berlin, alors que les patrons voulaient attendre et voir comment les choses allaient évoluer.

Paul-Georges Ntep résilie son contrat avec Wolfsburg

L'international camerounais est arrivé en Bundesliga en 2017 en provenance de Rennes en échange de 5 millions d’Euros. Mais Paul-Georges Ntep n’a jamais réussi à s’imposer à Wolfsburg.

Paul-Georges Ntep(Wolfsburg) en action contre Genter (Stuttgart)

A 27 ans, le natif de Douala est donc libre de s’engager où il le souhaite. Il reste seulement à savoir le club qui aura besoin de ses services.

Le Paris Saint-Germain attendu à Dortmund dans une semaine

En effet, le PSG a énormément investi par des recrutements des supers stars pour soulever le titre européens. Mais, depuis trois saisons, le club leader de la Ligue 1, n’a jamais dépassé la phase des huitièmes de finale. Et les supporters parisiens sont à cet effet partagés entre l’optimisme et le doute.

Il faut rappeler que le Paris Saint Germain se déplacera le 18 février à Dortmund, et le match retour se jouera le 11 mars, le Borussia Dortmund sera de son côté au Parc des princes à Paris.