Bayern Munich : les joueurs sont "épuisés", selon Tuchel

Après deux semaines de trêve internationale, la Bundesliga reprend ses droits ce vendredi soir, avec le Bayern Munich qui se déplace sur la pelouse du 1.FC Cologne (19h30 TU).

Une rencontre qui ne devrait pas poser trop de difficulté aux Bavarois.

Actuellement deuxième au classement, à seulement deux points du leader, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich affronte un 1.FC Cologne en grande souffrance depuis le début de la saison. Les hommes de Steffen Baumgart n'ont remporté qu'un seul match en onze rencontres et ne pointent qu'au 17è rang.

Mais Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich, n'est pas spécialement confiant pour autant. La raison ? Ses joueurs sont selon lui "épuisés" par les longs voyages effectués lors de chaque trêve internationale.

Une reprise prématurée pour les joueurs issus des sélections non-européennes

Pour le technicien allemand, jouer dès le vendredi soir est très compliqué pour son équipe.

Certains joueurs, qui jouent pour des nations non-européennes, ne rentrent de leur déplacement que le jour même du match. De fait, ils ne peuvent ni se reposer ni s'entraîner.

"Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Alphonso Davies est un joueur professionnel qui gagne beaucoup d'argent. Malgré tout, il aura beaucoup de décalage horaire quand il va revenir du Canada", a-t-il donné en exemple en conférence de presse.

International canadien, Alphonso Davies fait partie des joueurs qui doivent se rendre sur un autre continent à chaque trêve internationale Image : Chris Young/imago images/ZUMA Press

"Pareil pour Min-jae Kim : il était en Chine avec la Corée du Sud. Généralement, quand on revient de notre tour d'Asie avec le Bayern Munich durant l'été, j'ai deux jours de libre derrière. Et même dans ce cas de figure, je me réveille en plein milieu de la nuit. Alors imaginez pour Kim, quand il va atterrir à Cologne : il va faire une sieste et se réveiller en plein milieu, sans savoir où il se trouve", a-t-il ajouté.

Le précédent Leverkusen inquiète Tuchel

En septembre, après la trêve, le Bayern Munich avait déjà joué un vendredi soir. C'était face au Bayer Leverkusen. Le club bavarois n'avait pas pu faire mieux que match nul 2-2 à domicile.

Face à Cologne, adversaire nettement plus faible, le Bayern Munich devrait s'en sortir. Mais les prochaines semaines sont très chargées pour le club bavarois et les inquiétudes de Thomas Tuchel sur l'état de forme de ces joueurs, alors que les matchs internationaux se sont enchaînés cet automne, semblent fondées.

Actuellement, le Bayern Munich doit déjà composer avec les blessures de Jamal Musiala et de Matthijs de Ligt.