Bundesliga J13 : Munich et Dortmund au coude à coude

Il aura fallu beaucoup de patience au Bayern Munich pour s'imposer samedi face à l'Arminia Bielefeld. Malgré une domination outrageuse (74% de possession, 22 tirs dont 9 cadrés), les Bavarois ont dû attendre la 71è minute de jeu et une réalisation de Leroy Sané pour ouvrir la marque. Ce sera finalement le seul but de la rencontre.

Kingsley Coman après une des nombreuses actions ratées du Bayern Munich

Ce match prouve que le Bayern Munich sait faire preuve d'abnégation malgré la frustration, comme l'explique Thomas Müller.

"C'était un match dangereux, parce que tu as l'impression de tout maîtriser. Tu te crées occasion sur occasion, tu te dis que tout va bien, mais tu en rates beaucoup, et à un moment, tu vois le chronomètre tourner...et tu te dis que cela pourrait mal finir", a déclaré le joueur bavarois. "C'est un sentiment un peu désagréable. Heureusement, Leroy Sané a marqué."

Dortmund est toujours sans le sillage du Bayern

Erling Haaland célèbre son but avec Ansgar Knauff, passeur décisif

Cette victoire permet au Bayern Munich de rester leader, mais avec seulement un point d'avance sur le Borussia Dortmund.

Le club de la Ruhr s'est imposé face à Wolfsburg 3-1 avec notamment une réalisation d'Erling Haaland. Pour son retour sur les terrains après une blessure à la hanche, le Norvégien n'a pas perdu de temps et a marqué sur un de ses premiers ballons. C'est son 50ème but en 50 rencontres de Bundesliga, ce qui constitue un record. Selon Julian Brandt, le retour de l'attaquant est une vraie bonne nouvelle pour le BvB.

"D'une manière générale, j'ai confiance en Erling", a affirmé le milieu offensif allemand. "Ce n'est pas comme s'il allait oublier comment marquer après quatre ou cinq semaines d'absence. C'est une bonne chose qu'il ait pu nous aider dans un match aussi important que celui-ci."

Leverkusen prend la troisième place, Hoffenheim cartonne

Derrière le Bayern et Dortmund, c'est Leverkusen qui s'empare de la troisième place suite à sa victoire 3-1 contre Leipzig. Florian Wirtz, Moussa Diaby et Jeremie Frimpong ont inscrit les buts pour le Bayer. De son côté, Fribourg, l'ancien 3è, recule donc à la 4è place après sa défaite 2-1 face à Bochum.

Ilhas Bebou et Munas Dabour fêtent le premier but du Togolais

Le carton du week-end est à mettre au crédit d'Hoffenheim. Les hommes de Sebastian Hoeness ont battu Fürth, lanterne rouge, sur le score de 6-3. Le grand artisan de la victoire : Ilhas Bebou. L'international togolais a inscrit un triplé, le premier de sa carrière. Une véritable fierté pour le natif de Sokodé.

"Je suis content d'avoir inscrit le premier triplé de ma carrière. En plus, on a gagné, donc c'est super. J'espère que l'on continuera dans cette direction", a déclaré Ilhas Bebou après la rencontre.

Et grâce à cette victoire, Hoffenheim réalise la belle opération du week-end. Le club pointe désormais à la 5è place.

Cologne, maître du Rhin

Steffen Baumgart après la victoire de son équipe dans le derby du Rhin

Dans le derby du Rhin, le FC Cologne a battu le Borussia Mönchengladbach 4-1. Et si depuis le début de la saison, c'est Anthony Modeste qui était responsable de la plupart des buts de son équipe, samedi après-midi, les Colonais n'ont pas eu besoin du Français pour gagner, puisque les quatre buts ont été marqués par quatre autres joueurs.

Un fait qui a été salué par l'entraîneur Steffen Baumgart, qui souhaitait depuis quelques mois que son équipe soit plus basée sur le collectif.

"Je suis content que tout ait bien fonctionné. Je suis également content qu'on ait eu quatre buteurs différents dans cette rencontre, c'est une chose à laquelle on a beaucoup travaillé. Ce succès, nous le méritons. Les garçons ont bien travaillé aujourd'hui", a assuré l'entraîneur à la casquette.

Francfort continue sur sa belle remontée, le Hertha stagne

Dans les autres rencontres, Francfort a battu l'Union Berlin 2-1. C'est le Franco-Camerounais Evan Ndicka qui a inscrit le but décisif dans les arrêts de jeu. Francfort remporte ainsi sa troisième victoire de suite et grimpe à la 12è place.

De son côté, l'Union recule au sixième rang. Le Hertha Berlin et Augsbourg se sont, eux, quittés sur le score de 1-1. Les deux équipes sont toujours en difficulté au classement et ne se classent respectivement que 14è et 16è.

Enfin en match d'ouverture de cette journée, vendredi soir, Stuttgart s'est imposé 2-1 face à Mayence. A noter dans cette rencontre la rentrée en jeu, à cinq minutes de la fin, de Silas. Le Congolais était absent des terrains depuis le mois de mars en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou.