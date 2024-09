Bundesliga : le Bayern Munich à l'assaut du Bayer Leverkusen

On ne joue que la cinquième journée de Bundesliga et pourtant la rencontre entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen (28.09.24, 16h30 TU) apparaît déjà comme décisive dans la course au titre.

L'an passé, les Bavarois n'avaient pris qu'un seul point face aux hommes de Xabi Alonso mais depuis le début de la saison, Harry Kane et ses coéquipiers marchent sur l'eau avec quatre victoires en quatre matchs et 16 buts marqués.

Depuis l'arrivée de Vincent Kompany, le Bayern Munich a repris des couleurs surtout en attaque. En Ligue des champions, les Bavarois se sont notamment imposés 9-2 contre Zagreb. Image : Alex Grimm/Getty Images

De quoi faire peur à la défense de Leverkusen, très friable depuis le début de la saison avec déjà neuf buts encaissés, dont trois la semaine dernière face à Wolfsburg.

Le Bayern Munich sera en plus très motivé à l'idée de faire plaisir à son public en ce week-end d'Oktoberfest, la grand fête de la bière qui réunit des millions de gens chaque année dans la capitale bavaroise.

Les joueurs de Vincent Kompany porteront d'ailleurs un maillot spécial pour l'occasion.

Dortmund vs Bochum : un derby très important

Cette cinquième journée démarrera dès ce soir avec un derby entre le Borussia Dortmund et le VfL Bochum.

Sans la présence de Schalke 04 en première division, le VfL Bochum est le grand rival régional du Borussia Dortmund.

Si ce derby de la Ruhr n'est pas aussi bouillant que l'original il n'en reste pas moins attendu dans la région et en particulier cette saison puisque les deux clubs, à leur manière, sont en difficulté.

Bochum n'a pris qu'un seul point depuis le début de la saison et Dortmund vient de subir une défaite cuisante 5-1 face au VfB Stuttgart, un concurent direct au classement.

Le Borussia Dortmund possède déjà cinq points de retard sur le Bayern Munich, leader. Image : Thomas Kienzle/AFP

Pour Nuri Sahin, l'entraineur des Borussen, son équipe doit être beaucoup plus combative cette semaine si elle veut remporter ce derby.

"Pour gagner ce derby, il nous faudra remporter des duels. Ce que nous n'avons clairement pas fait le week-end dernier à Stuttgart. C'était beaucoup trop facile pour le VfB", a-t-il assuré en amont de la rencontre.

"Il ne faudra pas que cela se reproduise cette fois-ci, surtout face à une équipe qui se définit justement par sa capacité à aller dans les duels et à rentrer dans l'adversaire."

Dortmund face à Bochum c'est ce soir dès 18h30 TU.