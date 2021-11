Bundesliga J11 : le Bayern Munich accroît son avance

Face au troisième du championnat, et seul club toujours invaincu en Bundesliga, le Bayern Munich savait que la partie serait compliquée. Extrêmement bien organisé surtout défensivement, le SC Fribourg était venu à Munich pour faire déjouer les Bavarois.

Pendant une grande partie de la rencontre, cette tactique s'est avérée payante pour les hommes de Christian Streich qui ont notamment réussi à museler une bonne partie du temps l'attaque bavaroise.

Mais le Bayern s'est montré patient afin de trouver le chemin des filets, d'abord à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Leon Goretzka, puis à la 75è minute grâce à Robert Lewandowski.

Une victoire difficile à obtenir

Les hommes de Julian Nagelsmann ont tout de même souffert jusqu'au bout, puisque Fribourg a inscrit un but dans les arrêts de jeu puis poussé lors des trois dernières minutes pour égaliser.

Leon Goretzka célèbre son but avec Alphonso Davies

"Comme nous nous y attendions, Fribourg a défendu de manière très disciplinée, ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de la meilleure défense du championnat", a expliqué Leon Goretzka après la rencontre.

"C'est une équipe qui défend avec beaucoup d'énergie, donc il a été assez difficile de trouver des espaces, même si nous avons réussi à en trouver, notamment en première mi-temps."

Cette victoire confirme un peu plus que le Bayern Munich est favori à sa propre succession surtout que dans le même temps, les concurrents commencent à lâcher du terrain.

Dortmund stoppé dans son élan par Leipzig

C'est notamment le cas du Borussia Dortmund, qui suite à sa défaite 2-1 contre le RB Leipzig, voit le Bayern prendre quatre points d'avance au classement.

Christopher Nkunku inscrit son 5ème but de la saison en Bundesliga

Face aux hommes de Jesse Marsch, ceux de Marco Rose ont beaucoup souffert, notamment en première mi-temps. La défense a notamment eu énormément de mal à contenir les assauts de Christopher Nkunku, d'ailleurs auteur du premier but. Et si le Borussia est quelque peu revenu dans la partie et est même revenu au score, cela n'a pas suffi.

Pour Jesse Marsch, ce match est le "meilleur" de son équipe depuis le début de la saison, tandis que Marco Reus reconnaît de son côté que le Borussia n'était pas vraiment dans son match.

"Nous sommes tous déçus de ce résultat, moi le premier. Les 45 premières minutes sont à oublier. En seconde période, nous étions un peu mieux, parce que nous avons changé de tactique : malheureusement, ça n'a pas suffi", a analysé le capitaine du BVB.

Wolfsburg revient fort

Lukas Nmecha, déjà buteur la semaine dernière

Derrière le BVB et Fribourg, on retrouve Wolfsburg, qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Florian Kohfeldt sur le banc de touche.

Samedi (6.11), les Loups ont signé leur deuxième victoire de suite en championnat en battant Augsbourg 1-0. C'est Lukas Nmecha qui a inscrit le seul but de la rencontre.

L'attaquant, déjà buteur la semaine dernière face à Leverkusen, et tout juste appelé par Hansi Flick en équipe d'Allemagne, confirme ainsi sa bonne forme du moment.

"Je ne dirais pas que je suis en extrême confiance, c'est juste que j'ai eu plusieurs occasions et qu'il y en a une qui a fini par rentrer. Il faut dire que l'équipe crée beaucoup d'occasions et moi, en tant qu'attaquant, il faut au moins que j'en mette une", a confessé le joueur germano-nigérian.

Un but de 66 mètres !

Le but du week-end en Allemagne a eu lieu, lui, du côté de Bochum puisque Milos Pantovich a frappé de 66 mètres pour inscrire le deuxième but de son équipe face à Hoffenheim.

Le Serbe a profité du fait que le gardien Oliver Baumann soit monté sur le dernier corner de la rencontre pour tirer dans les cages vides.

Un but qui restera l'un des plus beaux de la saison, un but à l'instinct aussi comme le confirme l'intéressé : "J'ai vu qu'il y avait Gerrit Holtmann qui avait démarré sur ma gauche, mais il avait encore deux défenseurs devant lui. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai fait confiance à mon pied gauche pour marquer dans les cages vides."

Leverkusen accroché par le Hertha, Modeste sauve Cologne

Anthony Modeste auteur d'un doublé

Dans les autres résultats, le Bayer Leverkusen n'a pas pu faire mieux que 1-1 face à au Hertha Berlin et stagne donc à la 5ème place. Cologne, mené 2-1 par l'Union, est de son côté revenu dans les dernières minutes de jeu à 2-2 grâce à un but d'Anthony Modeste. Auteur d'un nouveau doublé, le Français est maintenant troisième au classement des buteurs avec huit buts en onze matchs.

L'Arminia Bielefeld a enregistré son premier succès de la saison en s'imposant 1-0 face à Stuttgart. En revanche, toujours pas de victoire pour Fürth. Le promu s'est incliné dans les dernières minutes face à Francfort, 2-1. Et puis on rappelle que vendredi soir (5.11), en ouverture de cette 11è journée, Mayence et Gladbach se sont quittés sur le score de 1-1.