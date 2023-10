Leverkusen seul en tête en championnat

Leipzig menait au score après seulement 26 minutes de jeu : Lois Openda (1-0, 20e) et Castelo Lukeba (2-0, 26e). Mais le Bayern s'est surtout réveillé pour revenir au score durant la deuxième partie grâce à des buts de Harry Kane et de Leroy Sané. L'International anglais a réduit le score sur penalty (2-1, 57e), l'ailier allemand Leroy Sané a quant à lui permis à son équipe d'égaliser treize minutes plus tard (2-2, 70e) :

"C’était un match assez fou en seconde période, on dirait un combat de boxe où l’on cherche à assommer son adversaire, à le mettre KO", a réagi après match le coach du Bayern.

Leroy Sané auteur du 2e but contre Leipzig Image : Molly Darlington/REUTERS

Un vide à combler

Le Bayern a vite saisi la deuxième partie du match pour se rattraper : "On avait encaissé deux buts, et on ne voulait pas continuer à assister, on a donc bien réagi. Il y a eu un retour en force. Et c'est ce que nous voulions. Mes joueurs ont de la qualité pour faire la différence. Mais ils doivent au quotidien le prouver" a-t-il dit.

Le Bayer Leverkusen en profite

Leverkusen est allé s'imposer sur la pelouse de Mayence samedi (3-0). Avec 16 points (cinq victoires et un match nul), le club rhénan réalise un très bon début de saison. L'entraineur de Leverkusen Xabi Alonso, appelle ses joueurs à garder la même dynamique :

"Nous n'avons certes pas joué de manière spectaculaire, mais nous avons été efficaces. On a été chanceux à la suite de ce but que le joueur de Mayence a marqué contre son camp. Mais après tout a été débloqué, le deuxième but de Gimaldo et le 3e de Hoffmann nous ont mis à l'abri. Nous sommes contents, mais nous devrons continuer sur la même lancée" a déclaré Xabi Alonso :

Le VfL Stuttgart en progression

Les hommes de Sébastien Hoeness ont eu du mal à trouver le chemin de filets à la première mi-temps face à une équipe du FC Cologne bien organisée en défense.

Entré à la 62e minutes, Deniz Undav n'a eu que six minutes pour débloquer la situation (1-0, 66e). L'attaquant Joker a fait par après le break à deux minutes de la fin du temps réglementaire (2-0, 80e). Selon le gardien de Stuttgart Alexander Nübel, les remplacements faits pendant la seconde mi-temps ont changé la donne :

Alexander Nübel, le gardien de Stuttgart Image : Julia Rahn/Pressefoto Baumann/picture alliance

"James, Antony et le joker Deniz ont changé la donne, Deniz a même marqué deux buts pour ce match très important qu'on a très bien joué. Nous sommes dans une bonne dynamique qu'on a commencé avec quelques matches importants gagnés dont celui-ci, Certainement que nous pouvons nous en satisfaire, et pour ma part je suis ravi " ajoute le dernier rempart de VfL Stuttgart.

D'autres résultats de la 6e journée : Wolfsburg a battu l'Eintracht Francfort (2-0), Fribourg s'est également imposé à domicile contre son voisin Augsbourg (2-0). Et puis le promu Heidenheim a créé de surprise en remportant une victoire à domicile contre Union Berlin 1-0. L'autre promu Darmstadt a aussi battu dimanche Brême (4-2).