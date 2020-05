Bundesliga: Bayern-Francfort et Gladbach-Leverkusen pour la 27e journée

Le leader du championnat Bayern accueille samedi l’Eintrach Francfort. Pour ce rendez-vous comptant pour la deuxième journée après la reprise du championnat à huis clos, le club bavarois ne jouira pas de l’ambiance habituelle dans son antre d’Allienz Arena dont la capacité d’accueil est de plus de 75.000 places.

Le Borussia Dortmund, son dauphin, sera pour sa part aux prises avec les loups de Wolfsbourg , provisoirement 7e au le classement.

Le club vice-champion d’Allemagne dont le capitaine Marco Reus ne s’est pas encore remis des blessures, annonce néanmoins le retour des éléments clefs de l’effectif.

"Axel Witsel n'est disponible ,dans ce match contre Wolfsbourg; mais Emre Can et Raiyne eux sont de retour, ils seront avec nous. Marco Reus quant à lui n'a pas encore commencé les entrainements. Mais nous espérons qu'il rejoindra l'effectif du club aussi rapidement possible" a dit Lucien Favre, entraineur de Dortmund

Le derby de Berlin sera aussi au centre de tous les regards. En match aller, le promu Union Berlin s’est imposé 1-0 contre le Hertha dans un match interrompu par des hostilités entre les supporters.

Il s’agira du deuxième derby berlinois de l’histoire de la première division, et la rencontre entre deux clubs de la capitale et à coude à coude dans le classement.

Et enfin, le Borussia Mönchengladbach affronte le Bayer Leverkusen. Une affiche qui s’annonce palpitante entre Gladbach, 3e au classement avec deux points d’avance à l’équipe adverse.