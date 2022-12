Des bronzes de retour au Nigeria

Lors d'une cérémonie officielle, l'Allemagne a restitué au Nigeria 20 œuvres d'art pillées pendant la période coloniale.

Lai Mohammed, ministre de l'Information et de la Culture du Nigeria, Geoffrey Onyeama, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne et Claudia Roth ministre d'État à la Culture et aux Médias lors de la cérémonie de restitution des Bronzes du Bénin au Nigéria le 20 décembre 2022.