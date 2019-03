Brexit sans accord : quelles conséquences économiques ?

C'est un nouveau vote à risque qui doit se tenir ce mercredi soir à Londres. Un vote sur une sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni sans accord, l'option dite du "no deal". Les députés anglais doivent dire s’ils sont pour ou contre cette option, alors qu'ils ont déjà rejeté hier soir l'accord négocié avec l'Union européenne. Une sortie sans accord serait synonyme de conséquences néfastes pour les Britanniques selon beaucoup.

Des conséquences qui inquiètent depuis des mois dans les milieux économiques. À l'image de l'analyste de la banque allemande Robert Halver, tout le monde s'attend au pire, même si il est difficile de prévoir les conséquences précises. "Personne n'a de plan sur la façon de procéder. C'est le chaos. Définitivement", estime Robert Halver.

"Je continue de croire que le meilleur résultat, et de loin, est que le Royaume-Uni et l'Union européenne concluent un accord de manière ordonnée", a dit Theresa May mardi soir

Hausse du chômage

Un chaos selon certain dont on connait tout de même quelques conséquences concrètes. La Banque d’Angleterre, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs mois, prévoit un effondrement de la livre sterling de 25%. On parle de taux de chômage jusqu'à 7,5%, contre 4% actuellement. Les prix de l'immobilier pourraient s'effondrer. Les échanges commerciaux pourraient aussi être plus compliqués.

C'est d'ailleurs pour éviter ces problèmes dans les échanges que le gouvernement britannique annonce ce mercredi vouloir réduire ses droits de douane en cas de sortie sans accord. "Mais je pense qu'il sera très difficile pour Philip Hammond d'établir le prix de quoi que ce soit parce que personne ne saura à quoi ressemblera la situation économique dans deux semaines, dans trois semaines, et encore moins dans trois ou quatre mois", réagit l'analyste financier Michael Hewson en citant le ministre des finances. "En fin de compte, tout ce que Philip Hammond peut faire, c'est dire qu'il demeure prêt à agir, à relâcher le cordon de la bourse fiscale dans l'éventualité de ce scénario."

Perturbations dans les transports

Les scénarios les plus pessimistes mettent aussi en garde contre des perturbations dans les transports et des retards dans les approvisionnements pour les entreprises et les particuliers. "Ce sera désastreux. Les gens ne trouveraient pas de nourriture sur leurs étagères", estime même le député conservateur et juriste Dominic Grieve, opposant au Brexit depuis le départ. "Les marchandises ne seraient pas livrées. L'industrie automobile britannique dépend de la chaîne d'approvisionnement dont les livraisons quotidiennes s'effondreraient", met-il en garde. Il évoque même un coût de la bureaucratie à mettre en place de 13 milliards de livres pour les entreprises, reprenant des estimations gouvernementales.

Un accord est encore possible, en fonction du résultat du vote de ce soir. En attendant le gouvernement britannique a déjà abaissé sa prévision de croissance pour 2019 de 1,6 à 1,2% aujourd'hui. En au Royaume-Uni, on parle désormais de repousser la date du Brexit. L'Union européenne serait "prête à considérer" cette option, si "une demande motivée" est faite en ce sens, a déjà fait savoir la Commission européenne.