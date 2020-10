Brexit avec ou sans accord ? Sommet décisif à Bruxelles

Toujours pas d'accord sur le Brexit. Les dirigeants européens, réunis à Bruxelles pour un sommet de deux jours, ont constaté que "les progrès réalisés dans les négociations ne sont toujours pas suffisants pour qu'un accord soit conclu". C'est ce qui était souligné dans les conclusions du sommet qui a démarré ce jeudi (15.10.2020).

Les Etats membres ont donc une nouvelle fois réclamé à Londres de faire les "gestes nécessaires" pour parvenir à un accord. Les pourparlers bloquent depuis des mois sur des questions comme les garanties en matière de concurrence, la manière de régler les différends et aussi la pêche.

Course contre la montre

Écouter l'audio 02:03 Angela Merkel : "Un accord mais pas à n'importe quel prix"

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Mais comme tout n'est pas réglé, une période transitoire a été fixée au terme de laquelle un accord de libre-échange devrait être trouvé.

Mais alors que cette période de transition s'achève avec cette année 2020, c'est la course contre la montre.

À Londres, le Premier ministre britannique Boris Johnson menace de rompre avec l'Union européenne quelle que soit l'issue des négociations, si aucun accord n'est trouvé ce jeudi au plus tard.

Mais ce ton agace les 27 membres restants de l'Union qui se donnent deux semaines de plus tout en se disant prêts à l'éventualité d'un "no deal", une absence d'accord.

Pour Angela Merkel, la chancelière allemande, "nous voulons un accord mais évidemment pas à n'importe quel prix. Donc cela devrait être un accord équitable et profitable à tout le monde. Cela mérite toutefois que nous y travaillions de toute notre énergie".

Des points en suspens

Parmi les points encore en suspens, il y a les échanges économiques et aussi, comme l'a souligné le président français Emmanuel Macron, la question de la pêche. "En aucun cas nos pêcheurs ne sauraient être les sacrifiés de ce Brexit. Nous n'avons pas choisi le Brexit. C'est le choix du peuple britannique. Et donc, préserver l'accès de nos pêcheurs aux eaux britanniques, permettre de trouver un bon compromis pour nos pêcheurs, et je parle de tous les pays d'Europe qui sont concernés, dont la France, est un point important de cette discussion pour nous", a déclaré le président français à son arrivée au sommet.

Lire aussi → Brexit: quel impact sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Afrique?

Le début de la rencontre a été marqué par une manifestation de détracteurs du Brexit. Ils étaient une dizaine de participants, dont l'ancien eurodéputé britannique Graham Watson.

"Cette action", dit-il, "vise à dire au gouvernement britannique que le retrait de l'Union européenne est une erreur et que les Britanniques veulent tirer le meilleur parti d'un mauvais travail et qu'ils veulent un accord qui honore notre pays, respecte nos voisins et tienne la parole de la Grande-Bretagne".

Londres et Bruxelles s'accusent mutuellement de laisser planer le risque d'un "no deal" potentiellement dévastateur pour leurs économies, déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19.