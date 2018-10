Brésil, un second tour des extrêmes

Les Brésiliens votaient dimanche 7 octobre pour le premier tour de la présidentielle. Si Jair Bolsonaro est arrivé lagement en tête du scrutin avec un score de plus de 46%, l'issue du duel des extrêmes (droite et gauche) qui se profile pour le second tour reste incertain. Les deux candidats ont fait la course en tête dans les sondages ces dernières semaines en semant leurs 11 autres concurrents. Ils s'affronteront au second tour le 28 octobre prochain.

Montée de l'extrême droite

Mais la montée de l'extrême droite au Brésil comme dans d’autres pays n’est pas une réelle surprise selon Olivier Dabène qui dirige l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes. Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter son analyse.