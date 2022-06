Plus de 100 morts au Brésil après de nouvelles inondations

Sur les photos qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux : de l'eau, de la boue et des scènes de désolation. La pluie a commencé à tomber la semaine dernière sur l'Etat du Pernambouc dont Recife est la capitale, mais la situation a empiré brusquement dans la nuit de vendredi à samedi.

Dans certaines zones de l'Etat, il a plu en quelques heures l'équivalent de 70% de ce qui est normalement attendu pour l'ensemble du mois de mai.

"Je vis ici depuis de nombreuses années et je n'ai jamais vu une telle tragédie", explique Eliane Teixira Dos Santos, une habitante de la région. "Alors maintenant, tout le monde est "sans abri", dort dans les églises et nous sommes tous ici, dans cet hébergement d'urgence. Hier, je suis partie d'ici à 5h30 du matin, pour aider, parce que nous devons nous aider les uns les autres."

Grande mobilisation

Outre les pompiers de l'Etat du Pernambouc, la défense civile, le ministère de l'Etat, l'armée brésilienne, mais aussi les membres de la brigade du service d'incendie de l'Etat voisin - le Rio Grande do Norte - et des habitants volontaires : tous sont mobilisés pour retrouver des survivants et aider ceux et celles qui ont tout perdu.

Selon le dernier bilan des autorités, ils sont plus de 6.000 à avoir trouvé refuge dans des structures d'accueil alors que l'état d'urgence a été décrété dans 24 municipalités du Pernambouc.

Des dizaines de points d'aide ont été créés pour distribuer de la nourriture, de l'eau et collecter des dons pour les sans-abri. Henrique Da Fonte, employé de l'Etat, explique comment les services de secours s'y prennent pour venir en aide à la population : "Nous commençons à cartographier les communautés et les demandes existantes afin de travailler dans une perspective collective. Nous écoutons les résidents, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé et d'enregistrer les demandes pour que nous puissions agir collectivement et rapidement."

Vue aérienne de la région d’Olinda à Recife après les inondations et les glissements de terrain causés par de fortes pluies

Changement climatique

Le Brésil n'en est pas à sa première catastrophe : ces derniers mois, le pays et ses habitants ont été frappés plusieurs fois par des phénomènes météorologiques extrêmes et des centaines de personnes ont déjà perdu la vie.

Des phénomènes qui, selon les experts, sont aggravés par le changement climatique et l'urbanisation sauvage.

Selon un spécialiste du Centre national de surveillance et d'alerte des désastres naturels du Brésil, cité par l'Agence France Presse, les autorités brésiliennes sont notamment coupables d'avoir permis des constructions dans des zones à risque, où vivent des populations pauvres qui n'ont nulle part où aller".

Le gouvernement brésilien a débloqué un crédit équivalent à 198 millions d'euros pour aider les sinistrés. Lundi, le président brésilien Jair Bolsonaro a survolé les zones inondées - en décembre dernier, il avait été très critiqué pour ne pas avoir écourté ses vacances de fin d'année alors que des inondations touchaient des milliers de ses compatriotes dans l'Etat de Bahia, situé également dans le nord-est du pays.