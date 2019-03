Bouteflika renonce à un cinquième mandat

En Algérie, la fin du système Bouteflika est-elle possible et à quelles conditions ?

Mis sous la pression de la rue et de la maladie, le président Abdelaziz Bouteflika met en garde contre des manipulations, du moins selon des messages qui lui sont attribués. Or les mauvais signaux économiques et les problèmes sociaux qui s'accumulent jouent contre lui. Mais est-ce vraiment Bouteflika qui dirige le pays ? Qui sont les acteurs par qui un changement doit nécessairement passer ?