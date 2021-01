Boubou Cissé : "Je suis surpris par ces accusations"

Le procureur de la République, Mamoudou Kassogue, a accusé il y a quelques jours Boubou Cissé, le dernier premier ministre de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, de conduire "une entreprise de déstabilisation des institutions de la transition".

Une information judiciaire a été ouverte contre lui et cinq de ses complices supposés ont été arrêtés puis présentés au juge et ont été placés sous mandat de dépôt à Bamako: le chroniqueur radio Mohamed Youssouf Bathily, dit "Ras Bath" (accusé d’outrage à la personne du chef de l’Etat pour avoir traité Bah N’Daw, le président de la transition, de "débile mental" sur les ondes de Renouveau FM), Vital Robert Diop (directeur de PMU Mali, accusé d’avoir mis à disposition 200 millions de francs CFA dans ce complot présumé), et ceux qui sont présentés comme les bras financiers, Mahamadou Koné, Souleymane Kansaye et Aguibou Tall, demi-frère de Boubou Cissé.

En exclusivité sur la DW, Boubou Cissé nie les faits qui lui sont reprochés et n’hésite pas à parler d’un acharnement contre sa personne. Il témoigne aussi sur les circonstances de son arrestation par les militaires qui ont pris le pouvoir, le 18 août 2020, avec celui qui était à la tête du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Boubou Cissé se prononce également sur la transition en cours au Mali, son pays et dit ne pas nourrir pour l'heure, d'ambition présidentielle. Sa priorité, explique-t-il, c'est l’aboutissement heureux de la transition politique actuelle avec l'organisation des élections générales, crédibles et incontestables en mars 2022.

