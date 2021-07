BVB : Marco Rose présenté, Sancho sur le départ

La venue de Marco Rose avait été annoncée en février dernier par le Borussia Dortmund, mais comme le technicien allemand était encore à l’époque sur le banc du Borussia Mönchengladbach, il n’avait pas encore eu droit à une introduction en bonne et due forme.

C’est désormais chose faite.

Vendredi dernier, Marco Rose a été présenté devant la presse. L'entraîneur de 44 ans arrive à Dortmund avec un bilan mitigé. Sa première saison avec Gladbach s’était très bien déroulée, le club se qualifiant pour la Ligue des champions, mais la seconde a été beaucoup plus compliquée, notamment après l’annonce de son futur départ. Le club n’a terminé qu’à la huitième place.

Marco Rose embrasse la pression

Lors de son intronisation officielle, Marco Rose a confirmé que les attentes seraient importantes, mais que c’est justement pour cela qu’il a rejoint le club.

"Les attentes étaient grandes à Gladbach, mais ici, au Borussia Dortmund, quand tu es joueur ou entraîneur, tu sais déjà ce qui t'attend. Tu dois jouer au plus haut niveau, mais aussi te battre pour des titres, comme l'a fait le club la saison dernière en Coupe d'Allemagne. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis décidé à venir ici", a confessé l'entraîneur.

Jadon Sancho vers United

Marco Rose devra en tout cas faire sans Jadon Sancho, qui ne jouera plus en jaune et noir la saison prochaine.

La jeune pépite britannique de 21 ans, arrivée au BvB en 2017, va s’engager avec Manchester United cet été.

Jadon Sancho va donc quitter le Borussia Dortmund sur un trophée : la DFB-Pokal

Un départ prévisible, puisque l’ailier avait déjà demandé à être transféré la saison dernière. Auteur de 38 buts et 51 passes décisives en 104 apparitions en Bundesliga, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, Jadon Sancho devrait quitter le Borussia pour une somme de 85 millions d’euros.

“Il y a toujours une différence entre un joueur qui est venu des équipes de jeunes, qui a tout donné pendant quatre ans et qui souhaite ensuite partir, et un joueur qui essaye de partir à tout prix en causant des problèmes. Jadon s'est comporté de manière fantastique. Durant la seconde partie de saison, il a été l'un des joueurs qui a eu le plus d'impact. Nous ne sommes pas contents pour l'argent; nous sommes plutôt tristes qu'il soit parti", a déclaré Hans-Joachim Watzke au sujet du transfert.