L'Allemagne souhaite continuer à coopérer avec le Niger

C'est la première visite officielle d'un ministre allemand au Niger depuis le coup d'Etat militaire du 26 juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

Une visite pour relancer la coopération entre les deux pays selon Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense.

"C'était une conversation très ouverte avec mon collègue du Niger. Nous avons évoqué les questions qui nous préoccupent tous après le changement de pouvoir. La question ici est de savoir comment pourrions-nous continuer ce que nous avons fait dans le passé avec succès et sur un pied d'égalité, à savoir être présent pour les gens", a-t-il déclaré au micro de la DW après sa rencontre avec son homologue, le général Salifou Modi.

Boris Pistorius s'est entrenu quelques minutes avec la presse après son entretien Image : Gazali Abdou/DW

"Nous avons clairement indiqué quelle position était la nôtre, ce qui est envisageable et ce qui ne l'est pas. Et nous allons désormais préparer sereinement les prochaines étapes. J'ai dit, au nom de la partie allemande, que nous souhaitions reprendre les projets de coopération. Même après la prise du pouvoir, nous n'avons pas tout arrêté", a-t-il ajouté.

Boris Pistorius a précisé que les deux parties vont poursuivre les discussions portant sur la construction prochaine d'un hôpital au Niger.

Le domaine militaire en suspens

Dans le domaine militaire en revanche, les déclarations du général Salifou Modi laissent planer un doute sur le maintien d'une présence allemande.

‘'Les troupes étrangères dans notre pays, leur présence doit être définie par des textes, comme dans tous les pays du monde. On ne se lève pas du jour au lendemain pour s'asseoir dans un pays avec des armes, avec des chars. Il y a des conditions", a-t-il déclaré avec fermeté.

"Dans ce cadre, nous allons voir avec les Allemands les nouvelles conditions, les nouvelles dispositions à prendre. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le stationnement des troupes étrangères au Niger va être désormais soumis à l'appréciation des Nigériens."

L'avenir de la Bundeswehr au Niger n'est pas encore scellé contrairement au Mali Image : Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Boris Pistorius a rendu visite à la centaine de soldats allemands encore présents sur la base aérienne de Niamey. L'avenir de cette base militaire n'est pas clair et Berlin n'a pas précisé si ses soldats allaient rester au Niger.

Après le départ des militaires français, et face à une possible implantation russe, les Etats-Unis ont, pour leur part, décidé de rester au Niger, avec notamment une présence de 1.100 soldats sur la base aérienne américaine d'Agadez.