Boris Johnson décrypté par les journaux allemands

"Humour britannique", c'est le titre en Une de la Tageszeitung. La photo qui l'accompagne est celle d'un Boris Johnson devant une statue de Winston Churchill. "Johnson va vraiment devenir premier ministre britannique aujourd'hui", poursuit le journal de gauche, lequel, vous l'aurez compris, ne porte pas l'ancien maire de Londres dans son cœur. La Tageszeitung rappelle que la mission principale de Johnson sera de mener le Brexit jusqu'au 31 octobre. "Ce qui est en jeu, n'est pas seulement la crédibilité et l'honneur des pro-Brexit. Il s'agit de la survie des conservateurs en tant que parti gouvernemental." En cas d'échec, le quotidien prédit une fuite massive des électeurs de droite vers le parti eurosceptique du trublion de l'extrême droite Nigel Farage.

Le perturbateur

"La maladresse et son excentricité le font passer pour quelqu'un d'inoffensif", affirme de son côté la Süddeutsche Zeitung. Mais attention, pour "la plus haute fonction gouvernementale il représente un danger pour le Royaume-Uni. Dans la pratique Johnson va suivre une évolution à la Donald Trump". Le journal de Munich rappelle que le nouveau locataire du 10 Downing Street assurait il y a quelques mois qu'il fallait être le plus imprévisible et perturbateur possible pour mener le Brexit.

Téhéran a proposé un échange de tanker à Londres

Mais il y en a d'autres, des dossiers, rappelle la Zeit Online, comme le différend avec l'Iran, qui bloque un tanker britannique dans le Golfe d'Ormuz. "La tentation parmi les Européens de jubiler est grande. Il y en a plus d'un qui souhaite au nouveau Premier ministre britannique qu'il vienne se heurter à la dure réalité." Mais la Zeit met en garde : il serait mauvais de laisser le Royaume Uni "livré à lui-même", en notant que les intérêts des britanniques sont aussi souvent ceux des Européens.

Semer la haine

Les éditos de ce mercredi nous emmènent aussi à Wächtersbach, une petite localité de l'ouest de l'Allemagne, près de Francfort, où un Érythréen de 26 ans a été grièvement blessé par balles lundi, par un homme qui a ouvert le feu sur lui depuis sa voiture avant de se donner la mort. "Il s'agit d'une affaire cruciale", commente la Frankfurter Allgemeine Zeitung "s'il est vérifié ce que les premiers éléments de l'enquête font craindre : la haine et l'incitation à la haine auraient conduit l'agresseur à se saisir d'une arme". Dans ce cas, la haine semée sur internet et ailleurs a pu éclore.

Malgré ses blessures, la vie du jeune Erythréen n'est plus en danger.

L'autre journal de Francfort, la Frankfurter Rundschau, demande un sursaut de la part des autorités et appelle à une règlementation plus stricte sur le port d'armes en Allemagne. "Que la victime s'en soit sortie est de la pure chance", estime l'éditorialiste, car "l'agresseur disposait de suffisamment d'armes et de munitions pour faire des dégâts bien plus graves encore".