Bombardements alliés à Dresde, 75 ans déjà!

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier devrait prendre la parole lors de la cérémonie officielle et pour marquer l'évènement dans la soirée, des milliers d'habitants de cette ville de l'est de l'Allemagne devraient former une chaîne humaine.

Le 13 février 1945 et les deux jours suivants, des bombardiers britanniques et américains avaient détruit le centre de Dresde. Près de 25.000 personnes ont été tuées durant ces bombardements. A l’époque, la propagande nazie avait multiplié ce chiffre par dix en avançant un bilan de 250.00 victimes.

La comméoration des bombardements de Dresde est chaque année l'occasion pour les néo-nazis de défiler en une "marche funèbre".

Tentative d'instrumentalisation

Aujourd’hui, l’extrême droite allemande reprend cette thématique en contestant le bilan officiel de 25.000 morts. Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) estime ainsi que le chiffre est plus élevé.

Cet anniversaire est chaque année l'occasion pour les néo-nazis de défiler en une "marche funèbre", ils cultivent ainsi le mythe d'une "ville martyre", injustement sacrifiée par les Alliés. Ils passent sous silence le fait que c'est l'Allemagne nazie qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale et réduit une partie de l'Europe en cendres. Leur défilé et les contre-manifestations organisées pour l'occasion se tiendront samedi, encadré par un important déploiement policier.



Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter l'analyse de l'historien Guilhem Zumbaum-Tomasi.