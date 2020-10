Black Lives Matter s'invite dans la campagne américaine

Les manifestations continuent à Philadelphie après qu’un jeune noir de 27 ans a été abattu, lundi, par deux policiers, en pleine rue. Des heurts ont lieu avec la police qui rappellent ceux qui se répètent, ces derniers mois, dans plusieurs villes des Etats-Unis, en marge des rassemblements et des marches du mouvement "Black Lives Matter.

Ce mouvement contre le racisme prend une place de plus en plus importante dans la campagne électorale.

Un manifestant Black Lives Matter dans l'Iowa

Philadelphie, Louisville etc.

A l’instar des autres manifestants de Philadelphie, l’artiste Ezra J. Alidow, est venu pour réclamer justice : "Il y a un homme qui est mort! Je suis là juste pour rappeler ça : il y a eu mort d’homme ! Et je suis très remonté contre tout ce qui se passe en ce moment."

Pour eux, une simple suspension des policiers qui ont abattu Walter Wallace en début de semaine ne suffit pas : il faut ouvrir des poursuites en justice, condamner les meurtriers à des peines de prison pour mettre fin à l’impunité dans les rangs de la police.

A Louisville, dans le Kentucky, c’est le nom d’une autre victime noire des violences policières qui est scandé dans les rues : celui de Breonna Taylor, tuée chez elle lors d’une perquisition.

Barack Obama a tenu un discours à Philadelphie pour soutenir Joe Biden (le 21/10/20)

Plus que des appels à la justice

Mais le mouvement Black Lives Matter dépasse maintenant les appels à la justice et à l’égalité. La cause antiraciste s’invite dans la campagne électorale et pourrait faire pencher la balance du côté du candidat démocrate, Joe Biden, par rejet de Donald Trump.

"A mon avis, le président attise le racisme des blancs pour profiter des tensions raciales."

Le politologue Robert Patterson, de l’université de Georgetown à Washington, estime que la mobilisation continue de ces derniers mois peut inciter une partie des abstentionnistes à aller voter cette fois. Selon lui, "les noirs ont compris ce que ça signifiait de ne pas voter. Ils vont soutenir en majorité Joe Biden et inciter leurs amis, leur famille, à faire pareil."

Pour l'instant, Joe Biden est en tête des sondages face à Donald Trump





La balance entre démocrates et républicains

Joe Biden a tenté de s’attirer les faveurs de certains en nommant une femme noire, Kamala Harris, comme candidate pour le seconder.

Parmi les noirs, 70% des électeurs de plus de trente ans déclarent en effet soutenir le candidat démocrate. Mais chez les plus jeunes, un électeur sur deux se dit encore indécis.

En plus du racisme, la gestion de la pandémie de Covid-19 par Donald Trump pourrait aussi faire pencher les électeurs en faveur de son rival démocrate, dans l’espoir d’un changement.

Même si des déçus constatent que la situation en 2020 est aussi le résultat d'une ère Barack Obama qui n’avait pas changé la donne aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus, réécoutez le Club de l'Auditeur consacré au mouvement Black Lives Matter: