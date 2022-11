Bienvenue sur DW beta, la nouvelle version du site dw.com !

La version beta de dw.com n'est que la première étape de ce projet. Ainsi, le nouveau site de la DW n'est pas encore totalement terminé, mais nous espérons que les pages actuelles sont déjà suffisamment complètes pour que les utilisateurs puissent les consulter avec plaisir !

Après avoir lancé le nouveau site en portugais (pour le Brésil et pour l'Afrique) et en turc, nous proposons désormais cette même interface visuelle en anglais... et bientôt en français !

Quelles sont les prochaines étapes ?

Nous développons et testons continuellement de nouvelles fonctionnalités. Parallèlement, il est très important pour nous de connaître vos impressions et votre opinion sur le nouveau concept en ligne de la DW.

Votre feedback peut nous aider à optimiser les pages et à optimiser au maximum votre expérience utilisateur. Une fois que nous aurons mis en œuvre tous les changements, dont ceux issus de vos suggestions, la nouvelle version du site remplacera l'actuelle.

L'approche centrée sur l'utilisateur

Quelle que soit la langue de la DW dont le site est en transition, les besoins des utilisateurs et utilisatrices sont toujours prioritaires :

Toutes les pages ont la même structure afin de rendre la navigation plus facile

Dans le nouveau design, vous retrouverez des choses familières, mais aussi des nouveautés

Vous aurez un bon aperçu de la diversité des contenus journalistiques de la DW

Vous en saurez davantage sur les créateurs de contenus

Que vous naviguiez sur le site avec votre smartphone, tablette ou sur l'ordinateur, vous devriez toujours pouvoir reconnaître immédiatement le site dw.com

En outre, vous trouverez ici tous les contenus multimédia de la DW : articles, photos, sons et vidéos. Les émissions de radio et de télévision seront aussi disponibles ultérieurement.

Nous espérons que vous allez apprécier la nouvelle offre en ligne de la DW et nous nous seront ravis de recueillir vos impressions !