Berlin ne peut plus compter sur Washington pour assurer sa sécurité

Mais au-delà de l’Allemagne, c’est une réflexion stratégique qui est conduite au niveau de l’Union européenne avec des partenariats militaires qui sont en train de se mettre en place. Toujours en coopération avec l’Otan qui reste la gardienne de la sécurité en Europe.

Pour Nicole Bacharan, historienne et auteure de plusieurs essais sur les Etats-Unis, la décision de Donald Trump confirme l’éloignement diplomatique et sécuritaire entre l’Europe et les Etats-Unis. Elle est interrogée par Bob Barry.

