Benoît XVI, l'Afrique en tête et dans le cœur

Durant son pontificat, Benoît XVI n‘a visité que trois pays africains : le Cameroun, l'Angola et le Bénin. Soit beaucoup moins que son prédécesseur, Jean-Paul II. Pourtant, les visites de Benoît XVI sur le continent ont laissé des traces parmi les fidèles catholiques, très nombreux en Afrique.

Des propos qui ont choqué

Le 17 mars 2009, Benoît XVI est dans l'avion qui le conduit en Angola et au Cameroun, pour sa première visite en Afrique. Durant le voyage, le souverain pontife estime que le problème du Sida ne pourra pas être réglé en Afrique avec de simples distributions de préservatifs et qu'au contraire, la contraception risquait même d'aggraver l'épidémie.

Ses propos choquent de nombreux catholiques, comme le Camerounais Thomas Tasse, compositeur de musique Gospel.

"Un homme conservateur, puisque les idées sont toujours un peu comme discutables, quoi. Il a combattu les préservatifs, et puis, je crois que c'est le sujet qui a retenu l'attention de plus d'une personne. Moi je pense qu'il a une idée très réservée par rapport à ces préservatifs. Je crois qu'il était trop centré dans l'évangélisation, estime Thomas Tasse.

Ce qui n'a pas empêché ce fidèle d'aller l'accueillir à l'aéroport, honoré par la visite du pape venu délivrer "un message d'espoir" dans son pays.

Benoît XVI à la rencontre de Pygmées lors de son voyage au Cameroun

Le prêtre béninois Raymond Goudjo se souvient lui aussi d'un pape dogmatique, "très intellectuel" et "attaché à l'amitié", en dépit d'une certaine froideur.

"C'est vrai, c'est un dogmaticien, il réfléchit beaucoup, il pense beaucoup. Il n'est pas exubérant, mais il est très profond et fidèle en amitié. Ça c'est le grand souvenir que nous avons de lui", se souvient Raymond Goudjo.

L'ecclésiastique en veut pour preuve l'hommage rendu par Benoît XVI à un ami béninois qu'il avait rencontré à Rome et enterré à Ouidah : le Cardinal Gantin.

La possibilité d'un pape africain

Domingos das Neves, spécialiste du Vatican à la Rádio Ecclesia en Angola rappelle, lui, que ce pape était très conscient de l'importance de l'Afrique pour le catholicisme.

"Il adorait aussi des saints africains, comme sainte Josefina Bakhita, du Soudan. Il citait aussi souvent les 'saints martyrs d'Ouganda'. Benoît XVI a d'ailleurs souvent évoqué la possibilité qu'un jour le pape soit africain", se rappelle Domingo das Neves.

Dans une interview publiée en 2002, alors qu'il était encore le cardinal Joseph Ratzinger, il avait même estimé qu'un pape africain serait "un signe positif pour toute la chrétienté".

Tout comme au Cameroun, Benoît XVI avait été reçu avec beaucoup de ferveur au Bénin

L'Afrique est le continent où le nombre de fidèles catholiques croît le plus vite au monde. Au début du XXe siècle, on estimait leur nombre à deux millions. Aujourd'hui, ils seraient plus de 180 millions et leur nombre pourrait encore plus que doubler d'ici les 25 prochaines années.

D'ailleurs, en Afrique, naissent énormément de vocations de personnes qui rentrent au séminaire ou dans les ordres.