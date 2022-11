Afrique

Bénin : retour en grâce du pagne tissé "Kanvo"

Jadis négligé, le "Kanvo" est de nouveau adopté au Bénin. Et ce n’est pas seulement chez les personnes âgées que ce pagne tissé fait son retour. Les jeunes ont de plus en plus le "Kanvo" dans leur armoire. Un festival redonne aussi des couleurs à un tissu, le pagne tissé, devenu (de nouveau) populaire au Bénin et au-delà.