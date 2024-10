Olivier Boko et Oswald Homeky ont passé la nuit en prison

Au Bénin, la CRIET a ordonné le placement en détention de l'homme d'affaires Olivier Boko et de l'ex-ministre des Sports Oswald Homeky. Les deux hommes ont été auditionnés mardi dans une affaire de terrorisme.

Les choses sont allées très vite au Bénin dans l'affaire Tentative de coup d’État contre le président de la République, Patrice Talon. On avait abordé le sujet hier soir dans notre dernière édition. L'audition des mis en cause devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s'est tenue hier.

Finalement, l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex-ministre des Sports, Oswald Homeky devraient avoir passé leur première nuit en prison ; la CRIET a décidé leur placement en détention.

Décision nocturne

La sentence est tombée tard dans la soirée de mardi [1er octobre], après une longue journée d'explications et d'audition des personnes poursuivies dans cette affaire devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Après les avoir longuement écoutés, Mario Métonou, le procureur spécial, a d'abord envoyé les prévenus devant la Commission d'instruction. Passée cette étape de comparution, Olivier Boko, Oswald Homéky et même un troisième prévenu évoqué par des sources, ont été présentés au juge des libertés et de détention de la CRIET.

Dans le calme de la nuit, la décision tombera comme un véritable coup de massue. Celle de placer sous mandat de dépôt, donc d'envoyer en prison, en attendant leur procès, l’homme d'affaires et ami de longue date du président Patrice Talon et l'ancien ministre des Sports, au même titre que le troisième inculpé dont l'identité n'est pas encore connue du grand public.

Olivier Boko aurait passé la nuit à la prison civile de Cotonou, Oswald Homéky lui aurait été conduit un peu plus loin, à la prison civile de Missérété, à environ 50 km de Cotonou. On apprend également que le chauffeur de l’ex-ministre et un cinquième inculpé ont été placés sous contrôle judiciaire.

Accusés de complot contre la sûreté de l'Etat

Les charges qui pèsent contre eux sont graves. Arrêtés dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre, ils sont accusés de complot contre la sûreté de l’État, de blanchiment de capitaux et de corruption d’agent public. Ce dossier et ses développements vont davantage focaliser l’attention de l’opinion publique nationale et internationale.