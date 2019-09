Ben Ali, ancien président tunisien, est mort

Né le 3 septembre 1936, Zine el-Abidine Ben Ali accède à la présidence tunisienne en novembre 1987, après avoir déposé le premier président post-indépendance, Habib Bourguiba.

Salué, à ses débuts, pour sa politique économique et les avancées en matière de droits des femmes, Ben Ali est cependant rapidement aussi critiqué pour des pratiques allant à l'encontre des droits de l'homme, notamment l'emprisonnement et la torture de ses opposants ou les atteintes à la liberté de la presse. Son entourage sera lui conspué pour corruption et népotisme.

En 2011, un mouvement de protestation populaire, inaugurant le début du Printemps arabe, le contraint à quitter le pouvoir et à se réfugier en Arabie saoudite.

En 2018, à l'issue de procès par contumace pour "homicides volontaires", "abus de pouvoir" ou encore "détournements de fonds", il avait été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité.

Le décès de Ben Ali intervient alors que les Tunisiens se sont rendus aux urnes dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle hors norme. Une scrutin anticipé en raison de la mort d'un autre chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi. C'était en juillet dernier.