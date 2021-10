Des femmes métisses confrontent la Belgique à son passé

Pourquoi en Ituri (RDC), les massacres reprennent-ils ?

Possibles crimes contre l'humanité selon l'ONU, génocide selon des habitants et le gouverneur de l'Ituri. Des civils sont massacrés, "décapités" selon Denis Mukwege et des personnes prennent la fuite devant des massacres dans cette région qui avait déjà enregistré de pareils faits entre 1999 et 2003. Les procès initiés par la CPI ont-ils servi de leçon ? A qui profite cette insécurité ?