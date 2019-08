Bayern Munich : Philippe Coutinho officiellement bavarois

Prêté par le FC Barcelone pour la somme de 20 millions d'euros, Philippe Coutinho est le renfort offensif qu'attendaient avec impatience les supporters du club, mais aussi certains joueurs.

Ces dernières semaines, Robert Lewandowski s'est dit à plusieurs reprises "déçu" par le mercato estival du Bayern Munich.

L'ancien joueur de l'Inter Milan et de Liverpool va donc connaitre son 4ème championnat européen majeur.

Philippe Coutinho sous ses nouvelles couleurs

A Munich, il hérite du numéro 10, que portait jusqu'à la saison dernière Arjen Robben. Et il sait les responsabilités qui incombe à celui qui porte ce numéro.

"Bien sûr le numéro 10 qui était le numéro de Robben est très important pour le football mondial et pour moi aussi. Je suis donc conscient de cette responsabilité. J'espère travailler dur, bien jouer sur le terrain et répondre à toutes les attentes du club et des supporters", a déclaré l'international brésilien.

Premier League : United piétine

En match en retard de la 2ème journée de championnat, Manchester United n'a pas réussi à faire mieux que match nul face à Wolverhampton (1-1).

C'est Anthony Martial qui a ouvert le score pour les Red Devils à la 27ème minute de jeu; l'international portugais Ruben Neves a égalisé à la 55ème pour les Wolves.

United peut avoir des regrets à l'issue de cette rencontre, puisque Paul Pogba a raté un pénalty à la 66ème qui aurait pu donner la victoire à son équipe.

12ème Jeux africains : c'est parti !

Au Maroc, la cérémonie d'ouverture des 12ème Jeux Africains a eu lieu hier dans la capitale Rabat.

28 disciplines sont au programme cette année et plus de 5000 athlètes issus du continent y participent.

Pour la première fois de l'histoire de la compétition, des épreuves des Jeux africains sont qualificatives pour les Jeux olympiques.

En effet, 16 disciplines serviront d'étapes qualificatives pour les Jeux olympiques d'été de 2020.