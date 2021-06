Bayern Munich : Kahn succède à Rummenigge

Karl Heinz Rummenigge, c'est une légende en Allemagne. Il a été Ballon d' Or (1980, 1981) et il avait annoncé qu'il cèderait son fauteuil de président du directoire au 31 décembre. Mais il a finalement décidé de le faire dès mardi afin que son successeur désigné, l'ancien gardien de but Oliver Kahn, puisse être aux manettes dès le début de la saison prochaine. Le président du directoire coordonne en effet l'entreprise FC Bayern München AG : la structure professionnelle, le club ainsi que d'autres cellules comme la branche commerciale (publicité, vente des maillots, etc...)

Le surnommé "King Kah " va assurer la destinée du club

Oliver Kahn que d'autres appellent " Vul Kahn", un jeu de mots avec le mot "volcan" en allemand, qui est dû à son tempérament explosif et autoritaire. "King Kahn", c'est une allusion à "King Kong", au vu de ses performances. Et encore un autre surnom donné à Oliver Kahn: "Kahn le Barbare" quand il charge son adversaire le pied en avant et les lèvres pincées. Mais ce natif de Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne, est surtout connu comme gardien historique du Bayern et de l'équipe nationale.

Carlo Ancelotti redevient l'entraineur du Real Madrid

Six ans après, le technicien italien retrouve le Real. Le club merengue va l'officialiser aujourd'hui par la signature d'un contrat de trois ans. Carlo Ancelotti s'apprêterait par ailleurs à accueillir le président du Real Madrid Florentino Perez, l'homme qui l'avait chassé sans ménagement en 2015, un an après la conquête de la " Decima", la dixième Ligue des champions.