Le début éblouissant de Kane au Bayern

Auteur d'un but et d'une passe décisive contre le Werder Brême (0-4), Harry Kane suscite déjà l'admiration auprès de ses coéquipiers au Bayern.

Le Bayern Munich recoit ce samedi (26.08.2023) Augsburg à l'occasion de la deuxième journée de la Bundesliga la saison 2023/2024. Un derby du Sud qui s'annonce décisif pour les deux formations rivales.

L'attaquant Harry Kane fait partie des joueurs les plus attendus au sein de l'effectif bavarois. L'international anglais a en effet mis son empreinte lors de son premier match du championnat contre le Werder Brême (0-4). Auteur du 2e but, Harry Kane a aussi été passeur décisif du premier but marqué son coéquipier Leroy Sané.

Kane, attaquant complet

Harry Kane est un attaquant de pointe, un rôle qu'il assure parfaitement. Mais sa marque de fabrique est qu'il aime aussi se retirer de sa zone pour lancer ses coéquipiers en attaque:

Serge Gnabry célèbre son but contre le Hertha Berlin ( 30e journée de Bundesliga 2022/2023) Image : Revierfoto/IMAGO

" Il y a définitivement une option pour nous les ailiers lorsqu'on effectue des centres, c'est un joueur très complet. C'est toujours fantastique quand vous avez un avant-centre de qualité et que vous savez qu'il est à la hauteur" a dit Serge Gnabry, l'ailier du Bayern Munich.

Les Mondiaux d'athlétisme à Budapest

Aucune médaille pour les athlètes africains au terme de la 5e journée ce mercredi (23.08.2023). Mais deux pays africains figurent cependant dans le top 10 au classement provisoires des médaillés.

Le Kenya arrive en 5e position avec 3 médailles dont 1 (une) en or, en égalité avec l'Italie et la Norvège. Le Burkina Faso est le deuxième représentant africain faisant partie du top 10, avec une médaille en or.