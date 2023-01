Le Bayern Munich s'active pour remplacer Manuel Neuer

Annoncé absent jusqu'à la fin de la saison à cause de sa blessure au tibia, le gardien du Bayern Manuel Neuer préoccupe son équipe. Selon le média en ligne Sport 1, sa fracture au tibia pourrait éloigner plus longtemps que prévu Manuel Neuer, actuellement âgé de 36 ans. Pour le moment, le dernier rempart du Bayern et de l'équipe nationale allemande se remet lentement afin de revenir aussi rapidement que possible.

Le Bayern veut un gardien à long terme

Les dirigeants du FC Bayern ne semblent pas vouloir un retour hâtif de son gardien emblématique à cause du risque d’une nouvelle blessure. Le Bayern doute également de l'état de forme dans lequel reviendra Neuer, car une grave blessure, à son âge, a toujours des effets négatifs.

Suite à cette situation, le Bayern Munich s'active pour trouver un remplaçant à Manuel Neuer. Le calendrier presse avec la reprise du championnat dans une semaine et la Ligue des Champions dont les matches des huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain auront lieu dans un mois.

Yann Sommer (Gladbach) lors du match contre le Hertha Berlin

Deux options sont envisagées

Le gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer , 34 ans, est un choix pour la suite de la saison 2022/2023. Les négociations seraient en cours pour décrocher les services du gardien international suisse. Selon toujours Sport 1, le Bayern envisage à long terme faire revenir l'Allemand Alexander Nübel prêté à l'AC Monaco.

Outre ces deux gardiens, d'autres noms ont été ces derniers temps cités : il s'agit de Keylor Navas, gardien du PSG, Emiliano Martinez d'Aston Villa, Kevin Trapp , portier de l'Eintracht Francfort ou encore la solution de Sven Ulreich, qui remplace en ce moment Manuel Neuer.

Mais selon les informations du magazine Kicker, Manuel Neuer ne veut pourtant pas arrêter sa carrière. Son objectif serait un retour pour la saison 2023/2024. Pour retrouver la forme, il a élaboré un plan de rééducation détaillé avec les médecins et les kinés du club bavarois.