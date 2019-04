Bayern & Dortmund, un 100e Classico aux allures de revanche

La 28e journée de Bundesliga est annoncée ce week-end. Mais tous les yeux sont braqués sur le Klassiker Bayern & Dortmund très attendu samedi.

En effet, la 100e édition oppose à Munich les deux géants du football allemand. Le Bayern accueille son rival Dortmund. En match aller, le club bavarois s’était incliné 3-2 à Dortmund. L’heure est à la revanche a indiqué l’entraineur munichois. "Nous voulons absolument gagner" et nous allons tout mettre en œuvre " a ainsi exprimé Niko Kovac.

A six journées de la fin de la saison, le Bayern accuse deux points de retard par rapport à son rival Dortmund. En cas de victoire, le club bavarois pourrait repasser en tête du classement. Au cas contraire, le Borussia Dortmund pourrait se conforter à la première place .

Dortmund privé de ses cadres

C’est entre autres l’attaquant Paco Alcácer. La présence du deuxième meilleur buteur du championnat (16 buts )sur la pelouse de l’Allienz Arena samedi est incertaine.

Et c’est aussi le cas pour deux défenseurs du club de la Ruhr. On écoute Lucien Favre, l’entraineur du Borussia Dortmund:

"C’est difficile à dire maintenant, nous veroons demain lors de l’entrainement, si il pourrait essayer de s’entrainer. Il est donc difficile de confirmer s’il pourrait jouer ou pas. Mais le défenseur Achraf Hakimi lui ne sera pas de la partie, c’est définitivement clair. Diallo no plus."

Forte progression de la RDC dans le classement FIFA

La RDC a progressé de 5 places et La sélection congolaise tout comme celle du Ghana ont rejoint le top 50 mondial.

Le Sénégal est toujours en tête du classement pour les nations africaines, mais les Lions de la Teranga occupent la 23e place dans le classement général. Ils sont suivis de la Tunisie, 27e mondial.

Le podium africain est complété par le Nigeria suite à sa victoire en amical 1-0 contre l’Egypte. Le Maroc est en revanche relégué à la 4e place, après sa défaite en amical contre l’Argentine.

Et dans le classement général, le trio Belgique-France-Brésil est resté inchangé , mais l’Angleterre a occupé la 4e place qu’occupait en février dernier la Croatie, vice-championne du monde en Russie.