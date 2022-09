Bayern : "Avec Mané, nous sommes plus variables" Nagelsmann

La recrue phare du Bayern Munich Sadio Mané n'a pas certes marqué de but face aux Interistes. Mais l'attaquant sénégalais a bel et bien été à la hauteur du match. Son rôle a été très important dans cette victoire contre l'Inter (2-0) : "Il a un sens de jeu collectif a été très impactant dans l'animation offensive du Bayern", estime l'entraineur Julian Nagelamsnn, avant d'ajouter : "Nous avons délibérément choisi un joueur comme Sadio (Mané) pour qu'on soit encore plus variable et qu'on puisse combiner", a fait savoir l'entraineur du Bayern.

Ce match Bayern - Inter Milan était un remake de la finale de la Ligue des champions remportée par l'Inter le 22 mai 2010, grâce à un doublé de Diego Milito au Stade Santiago Bernabeu (2-0). Douze ans après, les Bavarois ont pris en effet leur revanche.

Liverpool coule face à Naples

Liverpool s'est lourdement incliné face à Naples 4-1. De surcroit, les Reds ont encaissé tous ces quatre buts durant la toute première partie. Une déroute inimaginable pour les vice-champions d'Angleterre. Les Reds ont besoin de se réinventer, c'est l'avis de l'entraineur Jürgen Klopp : "C'est logique de réfléchir une seconde de plus, de revoir le match afin de rectifier le tir," a annoncé Jürgen Klopp.

Le FC Barcelone a corrigé Viktoria Plzen (5-1) mercredi soir. Francfort s'est lourdement incliné face au Sporting (0-3), l'Ajax a battu Glasgow Rangers (4-0). Le FC Bruges s'est imposé à domicile contre Leverkusen (1-0), Tottenham a dominé Marseille (2-0) et L Atletico Madrid a battu le FC Porto (2-1).

Marco Rose, nouvel entraineur de Leipzig

Le RB Leipzig a annoncé son nouvel entraineur en la personne de Marco Rose. L'ancien entraineur du Borussia Mönchengladbach va bientôt occuper le banc de Leipzig après avoir été démis de ses fonctions cette saison au Borussia Dortmund. Le technicien allemand succède à Domenisco Tedesco. Un limogeage qui fait suite à la débâcle du club saxon mardi contre Shakhtar Donetsk (1-4).