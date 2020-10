Bayern - Atlético: Diego Simeone veut mettre fin à la domination bavaroise

Au stade Allianz Arena de Munich, le Bayern, champion d’Allemagne et champion d’Europe, accueille l’Atletico Madrid ce soir à 19hTU. Une affiche entre deux des meilleures équipes européennes. Le Bayern a, certes, été invincible la saison dernière, soit dans les onze confrontations en Ligue des champions.

Un parcours inédit dans l'histoire du football européen! Mais l’entraineur de l'Atlético Diego Simeone veut mettre fin à cette domination du Bayern sur le continent :

"C'est la premiére fois que nous les affrontons depuis 2016. Mais nous avions déjà joué contre eux en finale de la Ligue des champions en 1974 et nous avions perdu, et ils étaient champions d'Europe. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe du monde... et c'est passionnant. Comment jouer contre eux? Avec professionnalisme, en faisant preuve de responsabilité et en misant sur le travail d'équipe." a-t-il dit.

Le deuxième représentant allemand attendu ce mercredi, il s'agit du Borussia Mönchengladbach. Le clun entrainé par Marco Rose sera à Milan en Italie pour affronter l’Inter, toujours à 19hTU.

Le coup d’envoi de la Ligue des champions

Deux clubs allemands se sont engagés hier lors de cette première journée.

Le Borussia Dortmund, vice-champion d’Allemagne, a affronté en Italie la Lazio Rome. Le club de la Ruhr s’est incliné 3-1 face aux Italiens qui ont concrétisé les occasions qu’ils se sont créées.

En revanche, le RB Leipzig n’a pas tremblé face à l’Istanbul Basaksehir. Les joueurs de Julian Nagelsamann se sont tranquillement imposés à domicile 2-0 face aux joueurs turcs d’Istanbul. Les deux buts allemands ont été inscrits par le latéral gauche de Leipzig, Angelino.

D' autres rencontres...

Six autres matches qui se sont déroulés hier, on retiendra notamment la victoire du FC Barcelone à domicile 5-1 contre le club hongrois de Ferencvaros Budapest.

Le Paris Saint-Germain s’est quant à lui incliné à domicile 2-1 face à Manchester United. L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel se dit déçu de la prestation faite hier par ses joueurs

Le Stade Rennais a pour sa part fait match nul 1-1 contre les Russes de Krasnodar, le FC Chelsea a également fait match nul 0-0 contre Séville, enfin le FC Brugge a battu 2-1 les Russes du Zénit.