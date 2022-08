Joël Embiid est "sélectionnable" selon le staff des Bleus

Joël Embiid fera bien partie de la liste des joueurs sélectionnables pour l'équipe de France. Star des Sixers de Philadelphie, le natif de Yaoundé a obtenu la nationalité française le 4 juillet dernier.

Pour Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, il n’y a donc aucune raison de se passer de lui.

"Quand il sera complètement sélectionnable pour des raisons administratives et physiques, je ne vois pas pourquoi on ne le sélectionnerait pas. On a toujours pris les meilleurs joueurs et je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie", a affirmé Vincent Collet en conférence de presse.

Boris Diaw abonde dans le sens de Vincent Collet

Joël Embiid a terminé meilleur marqueur de la saison de NBA 2021/2022

Même son de cloche du côté du manager de l’équipe Boris Diaw qui affirme que si le pivot de 28 ans n’était pas blessé et avait déjà obtenu ses papiers dont son passeport, il aurait fait partie du groupe pour l’Euro 2022 qui se déroulera en septembre prochain en Allemagne.

Une déclaration qui tranche avec ses propos du mois de juin dernier. L’ancien capitaine des Bleus avait alors laissé entendre qu’une naturalisation ne signifiait pas automatiquement une sélection en Equipe de France.

Un gain important pour la France, une perte énorme pour le Cameroun

Joël Embiid vise une participation aux JO 2024 qui se dérouleront à Paris. Une énorme opportunité pour le joueur mais qui évidemment ne fait pas l’unanimité dans son pays natal.

"Avec tout ce qu'on voit en ce moment avec le basket africain, on ne doit pas perdre nos pépites. Elles doivent rester sur le continent, le faire briller. Si tous les talents font ça, c'est triste pour le continent africain", avait déclaré en juillet dernier le sélectionneur du Cameroun Sacha Giffa.