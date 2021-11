Barcelone : "on ne peut pas accepter un nul ou une défaite" Xavi Hernandez

Plusieurs milliers de supporters étaient en tribune pour acclamer le retour de leur idole. Xavi Hernandez reconnaît que l'équipe qu'il va diriger traverse une situation difficile aussi bien sur le plan économique que sportif. : "Mais le FC Barcelone doit retrouver son statut d'une grande équipe", a entre autres annoncé l'ancienne vedette du club catalan . Selon le nouvel entraineur , le FC Barcelone ne peut tolérer un match nul ou une défaite : "nous devons gagner tous les matchs", dit-il.

Moment historique pour le FC Barcelone

Xavi Hernandez a en effet signé son contrat jusqu'en 2024 sur une table placée sur la pelouse du Camp Nou, afin que plus de 10.000 supporters dans les tribunes puissent profiter de ce moment. Le nouvel entraîneur blaugrana est ainsi devenu le premier à signer un contrat avec le FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou.

Cinq footballeuses érythréennes sont toujours portées disparues

Elles avaient participé à la Coupe de la Cecafa féminine réunissant les pays de l'Afrique de l'Est et du Centre qui se déroule en Ouganda. Les cinq joueuses ont disparu de leur hôtel de Jinja dans le nord de l'Ouganda mardi dernier. Après une semaine, aucune trace d'elles. Un communiqué de la Cecafa a signalé que l'affaire avait été portée devant la police et que les enquêtes sont en cours. En 2019, cinq joueurs masculins de l'Erythrée ont aussi disparu en Ouganda lors d'un championnat Cecafa des moins de 20 ans.