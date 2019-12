Barça-Real, un Clasico plus tendu que jamais

Initialement prévue fin octobre à Barcelone, cette rencontre qui attire plus de 650 millions télespéctateurs dans le monde a dû être repoussée en raison d’incessantes manifestations en Catalogne.

Deux mois plus tard, cette rencontre va se tenir toujours dans un contexte particulier. Des patrouilles, des fouilles poussées, un cordon de sécurité, toutes les précautions sont prises pour que ce match au sommet de la Liga (19h.T.U) se tienne sans accrochages:

"Nous sommes habitués à cela. Il y a toujours beaucoup d’attentes autour des jeux auxquels nous jouons, et surtout dans celui-ci et nous savons ce qui se dit. Mais, ce qui nous inquiète le plus, ce qui nous préoccupe le plus , c’est le match. Ce qui se passera dans 90 minutes , où nous devons agir, telle est la question " a expliqué Ernesto Walverde, entraineur du FC Barcelone.

Bundesliga J-16 : Fribourg-Bayern

C’est l’une des affiches les plus attendues de la journée. Le FC Fribourg est actuellement sixième dans le classement avec 25 points, mais il est juste à deux longueurs du Bayern Munich. De surcroit, le FC Fribourg s’est toujours bien comporté à domicile : les hommes de Christian Streich restent sur 4 victoires dont celle de 2-1 contre Leipzig, leader du championnat, et ils n’ont encaissé qu’une seule défaite à domicile.

Le Bayern a pour sa part largement battu 6-1 le weekend dernier le Werder Brême, mais le club champion d’Allemagne a ces derniers temps affiché ses limites.

Le Bayern a encaissé 2 défaites dans ses 5 dernières sorties dont celle de 2-1 à domicile face au Bayer Leverkusen.

Outre cette rencontre qui promet être palpitante, la 16e journée va être marquée aussi ce soir par le choc Schalke 04 contre le VfL Wolfsbourg, le promu Paderborn fera face au Borussia Mönchengladbach, enfin le FC Cologne sera sur la pelouse de Francfort.