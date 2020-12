Bangui retient son souffle avant les résultats

La ferveur électorale enregistrée à Bangui n'a pas suffi pour créer les conditions d'une meilleure participation aux élections même si Barthélemy Mathias Morouba, président de l'Autorité nationale des élections se félicite de l'organisation des scrutins législatif et présidentiel:

"En toute sincérité, je suis totalement satisfait parce que j'ai constaté qu'il y a un engouement de la population, des électeurs qui ont compris qu'il faut tourner la page. Ils sont allés dans différents bureaux de vote et ont exprimé leur choix et ils l'ont fait de façon ordonnée et dans la dignité.“

Ces propos sont contraires aux réalités du terrain car dans plusieurs localités, les élections n'ont pas pu se tenir à cause de la présence de groupes armés qui occupent les deux tiers du territoire.

L'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre.

L'opposition dénonce de graves irrégularités

Selon l'ancien Premier ministre centrafricain, Matin Ziguélé, candidat à l'élection présidentielle "plusieurs localités de Bouca, Batangafo, Kabo, Markounda, Nana Bakassa n'ont pas voté, tout comme dans l'Ouham Péndé. A part la ville de Paoua, toutes les autres villes n'ont pas voté, Bozoum n'a pas voté, Bocccaranga, Koui et Ngaoundaye n'ont pas voté et ma propre circonscription électorale."

M. Ziguélé ajoute que "dans l'ouest du pays par exemple à Carnot, les élections se sont bien déroulées, et au moment de la centralisation des urnes au lieu que la Minusca qui est chargée avec les FACA de la sécurisation des élections puissent prendre les urnes et les sécuriser, ils ont laissé les urnes à la mairie et les groupes armés sont venus, ils ont pris les urnes et les ont entièrement brûlés. Ce sont des élections catastrophiques qui n'ont pas été inclusives du tout et qui n'augurent pas de lendemain serein pour notre pays", s'insurge le candidat à la présidentielle, Martin Ziguélé.

La Minusca et le G5+

De leur côté, les partenaires internationaux de la RCA - regroupés au sein du G5+ ont tenu une longue réunion pour faire le point global de la situation.

Mais beaucoup de Centrafricains s'interrogent sur la composition de la future Assemblée nationale dans la mesure où certaines circonscriptions ont pu élire leurs députés et d’autres pas.