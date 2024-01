Les femmes particulièrement affectées par la guerre à Gaza

L’époux et la fille de Wahiba Muhaisen ont été tués dans le bombardement de leur maison dans le nord de Gaza. Mais pas le temps de pleurer leur mort. La mère de famille doit continuer de s’occuper de ses trois autres enfants dans un camp de réfugiés dans le sud de l’enclave. Pas simple, alors que la disparition de son époux signifie aussi la perte de revenus pour la mère de famille déplacée.

"La situation économique est très mauvaise ici. Je ne sais pas comment nourrir mes enfants ni comment leur fournir des vêtements d'hiver et des chaussures. Nous n'avons toujours pas d'eau potable ici, raconte Wahiba Muhaisen à la DW. Je suis veuve et je dois aller chercher de l'eau dehors et tout ce dont nous avons besoin de même que tout ce qui a trait à l'argent."

Pour Wahiba et de nombreuses autres femmes de la bande de Gaza, les difficultés économiques ne sont pas le seul problème.

Pénurie de produits d’hygiène

L'insalubrité des camps rend également la vie difficile. Cette situation est aggravée par une augmentation du prix des couches pour bébé et une grave pénurie de produits d'hygiène féminine et de pilules contraceptives. Wahiba explique qu’elle utilise des vêtements au lieu de serviettes hygiéniques et qu’elle a des infections et des problèmes de peau.

Wahiba Muhaisen espère que la guerre se terminera bientôt et qu'elle et ses enfants pourront retourner chez eux Image : DW

Saif Barhoum, pharmacien, note une recrudescence des maladies.

"Nous commençons à observer des maladies de l'appareil reproducteur et des allergies. Des symptômes que nous n'avions jamais vus auparavant", constate le pharmacien.

L'aide n'arrivant qu'au compte-gouttes à Gaza, il y a peu d'espoir que la situation s'améliore.

Protection des civils

Pour sa quatrième visite au Moyen-Orient, le secrétaire d’Etat américain va demander vendredi (05.01.24) la libération des otages et la protection de la vie des civils.

Antony Blinken arrive surtout au lendemain de la publication par Israël d’un plan d’après-guerre. L’Etat hébreux y affirme qu’il n’entend pas administrer la bande de Gaza. C'est ce qu'avaient demandé certains membres du gouvernement, qui réclamaient un retour des colons dans l’enclave de 2,4 millions d’habitants. Israël plaide cependant pour une solution sans le Hamas sur place. Le plan doit encore être approuvé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Son ministre des Affaires étrangères doit recevoir son homologue allemand dimanche (07.01.24). Annalena Baerbock entame aussi sa quatrième visite dans la région pour des discussions autour dela dramatique situation humanitaire à Gaza.