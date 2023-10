Lionel Messi a donc remporté le prestigieux trophée pour la huitième fois de sa carrière, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Théâtre du Châtelet, à Paris. Si l'attaquant argentin est vu par beaucoup d'observateurs comme le meilleur joueur de tous les temps, l'intéressé, lui, ne se pose pas vraiment la question :

"Comme toujours, je ne sais pas si je suis le meilleur joueur de l'histoire ou pas, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais peut-être qu'à l'avenir, on dira de moi que je fais partie des meilleurs joueurs de tous les temps, et ça, ce serait vraiment quelque chose de spécial pour moi", a estimé l'Argentin.

"Tout le monde joue au football, aux quatre coins du globe. Dès leur plus jeune âge, les enfants veulent devenir professionnels, et s'ils disent que je suis l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est un honneur pour moi, une fierté, et c'est tout."

Lionel Messi s'est classé premier devant l'attaquant norvégien Erling Haaland. Kylian Mbappé complète le podium.

Huitième Ballon d'or pour Lionel Messi, après ceux de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Image : Michel Euler/AP/picture alliance

Bonmati et les responsabilités hors du terrain

Chez les dames, le trophée est une fois de plus revenu à une joueuse du FC Barcelone. Sauf que cette année,il ne s'agit pas d'Alexia Putellas, double lauréate en titre, mais d'Aitana Bonmati. La milieu de terrain du Barca qui a tout gagné cette saison, de la Liga à la Ligue des champions en passant par la Coupe du monde.

Bonmati qui a rappelé que l'année "n'avait pas été facile" pour le football féminin espagnol - et pour le football féminin tout court, d'ailleurs - avec notamment le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales, l'ex-président de la fédération espagnole de football. La joueuse du Barca qui a tenu à rappeler que pour les femmes, les choses allaient bien au-delà du football :

"Félicitations à toutes les autres nominées. Ce sont toutes des footballeuses géniales et inspirantes. En tant que modèles, nous assumons une responsabilité sur et en dehors du terrain. Nous devons être plus que de simples athlètes. Nous devons continuer à montrer l'exemple et à lutter ensemble pour un monde meilleur, pacifique et égalitaire", a-t-elle déclaré après avoir été annoncée gagnante par le tennisman Novak Djokovic.

Premier Ballon d'or pour Aitana Bonmati, le troisième de suite d'une joueuse du FC Baarcelone Image : Stephanie Lecocq/REUTERS

Aitana Bonmati a terminé devant l'attaquante australienne Sam Kerr ainsi que sa coéquipière et compatriote Salma Paralluelo.

Erling Haaland, meilleur attaquant de la saison

Grand artisan du triplé championnat-coupe d'Angleterre-Ligue des champions de Manchester City, le Norvégien a remporté le trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur attaquant de la saison. City qui a d'ailleurs été désigné "club de l'année".

Erling Haaland : aujourd'hui le trophée Gerd Müller, demain le Ballon d'or ? Image : Stephanie Lecocq/REUTERS

Le trophée Yachine, destiné au meilleur gardien, est revenu à l'Argentin Emiliano Martinez. Un trophée acquis notamment grâce à sa performance en finale de Coupe du monde. Le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune, a été remporté par Jude Bellingham, qui a fait les beaux jours du Borussia Dortmund et qui cartonne du côté du Real Madrid. Enfin, Vinicius Junior a remporté le trophée Socrates pour son engagement auprès des enfants défavorisés avec sa fondation.