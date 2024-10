Ballon d'or : Vinicius Jr., grand favori de la 68e édition

Le joueur brésilien du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, est pressenti pour succéder à Lionel Messi.

Vainqueur de la Ligue des champions et du championnat d'Espagne avec le Real Madrid, Vinicius Junior est le grand favori de cette 68e édition.

Si le Brésilien a déçu avec sa sélection lors de la Copa America, son rendement en club et notamment son but en finale de C1 devraient lui suffire pour succéder à Lionel Messi. Il serait le premier Brésilien à soulever le Ballon d'Or depuis Kaka en 2007.

Vinicius Jr. profite aussi cette année de l'absence de grandes performances individuelles. Kylian Mbappé et Erling Haaland ont notamment été un peu en dedans par rapport aux années précédentes.

Le seul concurent légitime de Vinicus Jr. est l'Espagnol Rodri, vainqueur de l'Euro avec la Roja.

L'Afrique sera, elle, representée cette année par un seul joueur : Ademola Lookman. L'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame a notamment marqué les esprits en inscrivant un triplé en finale de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen.

Aitana Bonmati pour le doublé

Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati est favorite à sa propre succession. Le podium pourrait par ailleurs être composé à 100% par des joueuses du FC Barcelone, le club qui a écrasé la concurence en Europe la saison dernière.

Aitana Bonmati a été décrite comme la "Andrés Iniesta du football féminin" par Pep Guardiola Image : Michel Euler/AP/picture alliance

Deux joueuses africaines ont été nommées pour le Ballon d'Or : Tabitha Chawinga, attaquante malawite qui évolue à l'Olympique lyonnais et la Zambienne Barbra Banda, deuxième joueuse la plus chère de l'histoire, qui joue actuellement aux Etats-Unis, à Orlando.

Outre les trophées recompensant le meilleur joueur et la meilleure joueuse, d'autres distinctions seront remises, comme celle du meilleur gardien ou encore le trophée du meilleur jeune. L'Ivoirien Karim Konaté, vainqueur de la CAN, est nommé, en compagnie notamment de Mathys Tel, Warren Zaire-Emery et Lamine Yamal. L'Espagnol est le grand favori de cette catégorie.