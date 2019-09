Ballon d'Or: Didier Drogba nommé nouvel ambassadeur

Didier Drogba co-présidera le 02 décembre la cérémonie de remise de trophées aux lauréats. La liste des joueurs et joueuses nommés, pour cette prestigieuse récompense individuelle en football, sera dévoilée le 21 octobre.

En 2018, ce trophée a été attribué au Croate Luka Modric, le joueur du Real Madrid, et à la Norvégienne Ada Hegerberg, la joueuse de Lyon.

Pour rappel, Didier Drogba est arrivé 4e en 2007 du Ballon d’Or. Un trophée gagné jusqu’à présent une seule fois par un footballeur africain, George Weah, l’actuel président du Libéria c'était en 1995.

Le prix Yachine dédié au meilleur gardien

Pourquoi Yachine comme nom ? Le prix porte en fait le nom de l’ancien gardien soviétique, Lev Yachine, seul gardien à avoir gagné le Ballon d’or en 1963.

Parmi les performances historiques des gardiens, on notera aussi celle de l’Allemand Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft. Il avait complété le podium en 2014 juste derrière l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano, vainqueur du trophée.

Duel entre Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen

Marc André ter Stegen (FC Barcelone) et Manuel Neuer (Bayern Munich)

La guerre de mots entre les deux homologues en sélection allemande agite l'environnement sportif en Allemagne

La polémique est basée sur qui devrait être gardien numéro un dans l’équipe nationale allemande. Pour l'heure, c'est Manuel Neuer qui est gardien numéro un.

Le portier de FC Barcelone Marc-André ter Stegen est numéro deux, et il peine à supporter ce statut !

Alors il y a les pro et les anti-Neuer naturellement. L'entraineur du Bayern Munich Niko Kovac, lui soutient son joueur:

Niko Kovac (entraineur-Bayern) et Uli Honeß (président-Bayern)

"Je suis absolument du même côté que les responsables de l'équipe nationale. Cette discussion, lorsque vous l’analysez objectivement et factuellement, vous verrez que Manuel Neuer est le gardien numéro un en Allemagne. Il fait de bonnes performances et il en a envie. Donc il conservera ce poste tant qu’il ne décidera pas lui-même de démissionner."

La première journée de la Ligue Europa

Vingt-quatre équipes dont trois allemandes étaient sur les terrains.

Wolfsburg s’est imposé 3-1 contre Oleksandria d'Ukraine , l’Eintracht Francfort s’est incliné à domicile 3-0 contre Arsenal, et Mönchengladbach a été battu 4-0 par le Wolfsberger d'Autriche. La deuxième journée est prévue dans deux semaines.