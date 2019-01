Ballon d'Or africain: qui pour l'édition 2018 ?

Il ne reste plus que six jours avant de connaître le vainqueur du Ballon d’Or africain pour l'édition 2018. Le gala de remise des prix aura lieu le 08 janvier à Dakar, la capitale sénégalaise. La Confédération africaine de football CAF, récompensera à cet effet le meilleur footballeur africain de l'année ainsi que le meilleur entraineur.

Comme pour l'édition 2017, les finalistes sont cette année les mêmes: Il s'agit de l’Egyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané, lui aussi de Liverpool, et le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, attaquant d’Arsenal.



Mohamed Salah qui est d’ailleurs le tenant du titre, est cette fois bousculé par Pierre Emerick Aubameyang, en tête du classement des buteurs en Premier League, avec 14 réalisations contre 13 de Mohamed Salah, au terme de la 21e journée du championnat d'Angleterre.

Tottenham et Arsenal se sont rassurés

Aubameyang (Arsenal) célèbre son but avec ses coéquipiers

Trois matches comptant pour la 21e journée de Premier League, étaient au programme mardi: Arsenal s’est largement imposé 4-1 face à Fulham.

Leicester a fait l’essentiel 1-0 sur la pelouse d’Everton. Dans la soirée, Tottenham a déroulé 3-0 face à Cardiff.

Les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont pas tardé à ouvrir le score : Harry Kane à la 3e minute, Christian Eriksen 12e, et le 3e but a été inscrit par le Sud-Coréen Son Heung-min à la 26e minute.

L’entraineur Mauricio Pochettino se réjouit de cette victoire inaugurale de l'année, après la défaite 1-3 à domicile face à Wolverhampton lors de la 20e journée:

"Je suis très content de bien commencer la nouvelle année avec ce reésultat , et après la défaite contre Wolves. C’était important de se remettre sur la piste. Quand on a joué contre Wolves, nous manquions la fraicheur, l’énergie. Mais nous n’étions pas si mauvais sauf que nous avons déçu les 20 dernières minutes. Mais je crois aujourd’hui, nous savions bien que match sera difficile, et nous voulions jouer dès le début avec grande énergie pour essayer de faire la différence."a t-il dit.