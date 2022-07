Crainte d'une crise humanitaire à Ahl al-Tah

Les dernières livraisons d'aide de la Turquie aux Syriens se trouvant dans le nord-ouest tenu par les rebelles ont eu lieu vendredi (08.07.22). L’échec de la prolongation de l'aide humanitaire d'un an par le Conseil de sécurité des Nations unies, pourrait affecter plus de quatre millions de personnes, selon Mazen Allouche, responsable du bureau des médias du point de passage.

"Nous disons que l'absence de décision ou d'action efficace pour étendre le mécanisme d'aide transfrontalière pourrait engendrer une famine incontrôlable et constituerait une menace directe pour la sécurité alimentaire de plus de quatre millions de citoyens répartis dans la région."

Le véto de la Russie

Tous les membres du Conseil étaient favorables à une prolongation d'un an de cette autorisation de livraison des aides de l’ONU via le point de passage de Bab al-Hawa, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, à l’exception de la Russiequi a exigé un renouvellement de six mois.

Des millions de personnes ont besoin d'aide en Syrie

En l'absence d'accord, les livraisons d'aide ont donc cessé deux jours avant la date d'expiration, hier dimanche.

Les réfugiés vont presque immédiatement subir les conséquences de ce vote, selon Zahra Alrahmoon, réfugiée du sud d'Idleb et résidente du camp d'Ahl al-Tah.

"La Russie nous a poussés vers les tentes, vers la faim, la soif et la chaleur. Et maintenant, elle veut nous priver du panier d'aide alimentaire qui nous permet à peine de tenir la moitié du mois. Nous refusons totalement ce veto. Je suis une mère d'orphelins et je refuse que la Russie présente un quelconque projet de fermeture du point de passage de Bab Al Hawa."

Ce dispositif transfrontalier vient en aide à des millions de personnes dans des secteurs de la province d'Idleb et du nord de la province voisine d'Alep sous contrôle des groupes jihadistes et rebelles. Les organisations humanitaires ont exhorté le Conseil de sécurité à trouver un accord au plus vite, prévenant que le veto russe nuirait à des millions de personnes ayant un besoin urgent d'assistance.

Réaction de la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté son homologue russe Vladimir Poutineà donner son aval à la prolongation de ce mécanisme transfrontalier permettant aux Nations unies d'acheminer de l'aide humanitaire en Syrie dans des zones non contrôlées par le pouvoir de Damas.