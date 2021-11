Bénin : soutenir les artistes contemporains

C'était l'émotion à Cotonou, mercredi (10.11.2021) au retour des 26 trésors royaux d'Abomey. Une réussite personnelle aussi pour le président Patrice Talon qui avait demandé à la France la restitution de ces œuvres en 2016.

Le chef de l'Etat béninois a intégré le développement du secteur touristique dans son programme "Le Bénin révélé". Un pari ambitieux visant à dynamiser l'image du pays.

Au-delà de la promotion du tourisme

Le gouvernement du président Patrice Talon ambitionne de créer une industrie du tourisme

Mais certains détracteurs du président béninois estiment que si le gouvernement a pu mobiliser des moyens pour obtenir la restitution des œuvres ancestrales, alors il doit aussi penser à soutenir le monde culturel dans son ensemble.

"Les interrogations sont légitimes. Donc on ne peut pas, ne pas accepter le débat et les interrogations qui sont derrière", admet Ousmane Aledji, expert en développement culturel et metteur en scène.

"Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de budget du tout et qu'il faut attendre qu'on ait un peu d'argent pour vous. Non, ce n'est pas le mode de fonctionnement de l'Eta béninois actuellement. Je ne pense pas", assure cet expert culturel.

Le slameur béninois Kamal Radji salue lui aussi le retour au pays des trésors royaux et estime que cela va aider le Bénin à revisiter son histoire.

La culture, une cause commune

Écouter l'audio 02:15 Ousmane Aledji : "Les interrogations sont légitimes"

Mais un peu à l'image d'Ousmane Aledji, Kamal Radji, qui se définit comme un "entrepreneur du développement", pense que la culture au Bénin ne doit pas s'arrêter au retour des œuvres.

Pour lui, le développement de la culture au Bénin est l'affaire de tous les Béninois.

"Déjà dans les écoles, commençons à éduquer les enfants au niveau artistique", recommande Kamal Radji.

"Et ceux qui réussissent économiquement, qu'est-ce qu'ils font pour consommer l'art chez nous ? Voilà les questions que je souhaiterais nous poser, tout en faisant en sorte que nous puissions ensemble, en ayant pris conscience de toutes ces choses, continuer à pousser l'Etat à prendre ses responsabilités pour construire des musées, mettre en place des programmes dans les écoles, cultiver la volonté artistique, la sensibilité artistique, l'expression de la créativité chez les nôtres", poursuit-il.

Parmi les trésors royaux restitués au Bénin figurent des statues totem de l'ancien royaume d'Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin. Des objets pillés lors de la mise à sac du palais royal de Danhomè par les troupes coloniales françaises en 1892.