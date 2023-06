Un banquier à la tête de la diplomatie béninoise

"Je viens d'un monde qui est un monde bancaire, un monde d'investissement, un monde de chiffres... ", a déclaré le nouveau chef de la diplomatie béninoise nommé après le limogeage d’Aurélien Agbénonci.

Même si celui qui vient du milieu des chiffres et des investissements annonce publiquement qu'il a à apprendre avec humilité les codes de son environnement actuel, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Shegun Bakari montre aussi clairement qu'il n'est pas pour autant novice dans cette fonction.

"La diplomatie que nous essayons de construire aujourd'hui est, et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est une diplomatie qui, tout en étant orientée vers les résultats qui ont été obtenus jusqu'à présent, tenant compte de la manière et de la méthode diplomatique, soit plus orientée au service du développement et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations", a-t-il soutenu.

Shegun Bakari, arrive à la tête de la diplomatie béninoise à la suite du limogeage d’Aurélien Agbénonci (à droite sur la photo), qui était en poste depuis 2016. Image : LUDOVIC MARIN/AFP

De la finance à la diplomatie

L'ancien ministre conseiller aux financements est dans une nouvelle mission au département des affaires étrangères, et beaucoup d'observateurs y entrevoient une autre orientation de la diplomatie.

"A travers la réunion diplomatique convoquée par le président Talon, il a été question de faire de la diplomatie béninoise une diplomatie essentiellement économique. Le Chef de l'Etat a joint l'acte à la parole, à partir du moment où il a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères qui se trouve être un financier. On est en droit de se poser la question, si un financier se trouve en terrain conquis dans le champ diplomatique ?", s’est demandé Patrick Hinnou, analyste politique qui en déduit plutôt une option économique.

L'expert en gouvernance conclut cependant par un constat d’harmonie entre le profil du nouveau patron de la diplomatie et l'option faite par le pays. Mais vu sous cet angle, Florentin Nangbè, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi estime qu'une nuance s'impose.

"Le ministère des affaires étrangères peut être animé même par un géographe, même par un historien, parce que la diplomatie c'est l'art d'atteindre ses objectifs par la négociation dans la paix et sans violence. Le ministère des affaires étrangères est la porte d'entrée et de sortie de tout partenaire étranger, même si aujourd'hui la coopération relève de la compétence du ministère de l'économie et des finances", a-t-il expliqué.

L'un des défis du nouveau ministre béninois des affaires étrangères, c'est la gestion de la nouvelle carte diplomatique du pays qui devrait impliquer la revue à la hausse des ambassades à l'étranger.