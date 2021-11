26 œuvres d'art spoliées de retour au Bénin

Une foule importante attendait à l'aéroport et le long de la grande rue menant à la présidence de la République pour accueillir les oeuvres "sacrées" pillées par les troupes coloniales au XIXe siècle et restituées par la France. "Un événement très attendu" par les Béninois. Parmi les oeuvres qui sont de retour à Cotonou et qui étaient exposées au musée parisien du Quai Branly, figurent des statues totem de l'ancien royaume d'Abomey ainsi que le trône du roi Béhanzin, pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892.

Écouter l'audio 00:53 " C'est la culture africaine qui est de retour..."



Ce retour des oeuvres marque la dernière étape d'un processus inédit entamé avec la promesse faite en 2017 par le président français Emmanuel Macron de procéder à des restitutions du patrimoine africain en France.

Lire aussi : Restitution des 26 œuvres d'art d'Abomey, le Bénin fin prêt

Les oeuvres seront soumises à deux mois "d'acclimatation" aux nouvelles conditions de climat et d'hygrométrie, avant d'être exposées pendant trois mois à la présidence béninoise.

Les trésors iront ensuite à l'ancien fort portugais de Ouidah et à la maison du gouverneur, lieux historiques de l'esclavage et de la colonisation européenne, situés sur la côte, en attendant la construction d'un nouveau musée à Abomey.

Lire aussi : 60 ans d'indépendance: le retour des biens culturels un défi

Pour nombre de Béninois cette restitution marque une victoire. Mais pour José Pliya le directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, on ne saurait parler de victoire en ce jour.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour écouter ses explications.